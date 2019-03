Élet műanyag nélkül

A zöldszervezet ezzel igyekszik felhívni a figyelmet a világszerte növekvő problémát jelentő műanyagszennyezésre. A kampány a megelőzésre ösztönöz, azaz: már meg se vegyük a műanyagba csomagolt termékeket – így elkerülhető a műanyaghulladék további szaporodása.



A bennünket elárasztó műanyagok nagyságrendjét jól mutatja, hogy Szegeden csak tavaly januártól október végéig több mint 600 tonna műanyaghulladékot gyűjtött be a hulladékgazdálkodási cég. Ez pedig csak a jéghegy csúcsa, hiszen nincs benne az, ami a háztartási szemétben landol a szelektív gyűjtő helyett.



Az élet számos területén bizonyultak hasznosnak a műanyagok, de mértéktelen felhasználásuk miatt hatalmas gondot okoznak, amikor hulladékká válnak. A műanyag ellenálló és évszázadok alatt bomlik csak le, mégis olyan egyszer használatos eszközöket gyártanak belőle, amelyeket átlagosan 25 percig használunk. Világszerte csak 10 százalékukat hasznosítjuk újra, a többi szeméttelepeken, de főként az óceánban végzi. Ott szétesve, mikroműanyagként bekerül a táplálékláncba, végül eléri a szennyezőt, az embert is.



A most indult #műanyagböjt kampányban a Facebookon és az Instagramon a Humusz Szövetség nemcsak a problémára hívja fel a figyelmet megújuló posztokkal, de ígéretük szerint tippeket is adnak a műanyagmentes életmódhoz.