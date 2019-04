Életet menthet az időben elvégzett tüdőszűrés

A tüdőszűrés 40 év felett évente egy alkalommal ingyenes.

A tüdőrák az 5. leggyakoribb halálok a világon, daganatok közül pedig ez a leggyakoribb. Százezer haláleset közül 38 emiatt a betegség miatt következik be az Európai Unióban, Magyarországon azonban kétszer ennyi a tüdőrákban elhunytak száma.Az elmúlt évben hazánkban 22 ezer 609 tüdőrákos esetet tartottak nyilván. Az ötéves túlélés pedig nagyon kis arányú ennél a betegségnél: mindössze 10-15 százalék. A tüdőrákosok esélyét csak az időben történő felfedezés és a műtét növelheti. Amikor már panaszai vannak a betegnek, az azt jelzi, hogy betegsége előrehaladott.– Bár a tüdőszűrés nem a rák korai felismerésére lett kitalálva, jelenleg – más, bárki számára elérhető módszer híján – erre is alkalmas lehet. A mellkas CT pontosabb képet ad, azt azonban magas költségei miatt csak a rizikócsoportban tartozók körében használják szűrésre – fogalmazott Makk László, a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza szegedi Tüdőgondozó Intézetének vezetője. Mint elmondta, tavaly 4671 újonnan felfedezett beteget regisztráltak hazánkban, közülük minden negyediket tüdőszűrés alapján diagnosztizálták.– Szegeden 16 új beteget találtunk, 12-en pedig még műthető állapotban voltak. Bár tény, hogy a röntgenfelvételen nem látszik a tüdő minden területe, így a felvétel nem alkalmas a rák százszázalékos diagnosztizálására, de ebből is látható, hogy a módszer ettől még hatékony. A tüdőszűrés 40 év felett évente egy alkalommal ingyenes, de 1700 forintért a fiatalabbak is elvégeztethetik.– Tüdőszűrésre a magukat egészségeseknek gondoló embereket várjuk – hangsúlyozta Makk László.– Akik dohányoznak, nagyvárosban, panellakásban élnek, illetve volt már családjukban tüdőrákos eset, azoknak mindenképpen érdemes erre a vizsgálatra rendszeresen eljárniuk. Az évi egy alkalom minimális sugárterhelést jelent, így attól nem kell tartani.Tavaly Szegeden több mint 35 ezer szűrést végeztek el – ebből találták a 16 daganatos esetet. Csongrád megyében a 2018-as adatok alapján összesen 856 tüdőrákos beteg van, negyedüket tavaly diagnosztizálták. A tüdőszűrést egyébként eredetileg a tbc kiszűrésére vezették be 1910-ben. Bár a betegség azóta szinte teljesen eltűnt, tavaly Szegeden 8 ilyen esetet is találtak.