Elfeledett utcákat is a nézők elé tárnak az új fotókiállításon - Bäck Manci visszatér a Reök-palotába

Élt egy nő az 1930-as években a Reök-palotában. Lakása és műterme is a második emeleten volt, most pedig képei ismét visszatértek ide. Ő Bäck Manci, akinek utcaképei, portréi és aktjai költöztek most vissza Szegedre.– Az első teremben a város utcáit láthatjuk. Ekkor még a Rákóczi-szobor nem az Aradi vértanúk terén állt, hanem a Széchenyin – magyarázta Nátyi Róbert művészettörténész. – Kis, szűk utcát örökített meg, amelyet ma már nem ismerünk. Az Ipar utcát is fotózta, ahol például Juhász Gyula eredeti háza állt.Akad kép az újszegedi ligetről, a Tisza-partról vagy épp a Tiszán vitorlázó hajókról. Az eredeti példányok maradtak fenn, negatívok nem. Bäck Manci az első női fotográfusok közé tartozott, jómódú polgárlányként kezdte pályáját, Bécsben is tanult.– Ahogy haladunk a termeken át, ismert szegediek portréit látjuk. Először nagypolgári hölgyeket, de öntudatos alkotóként magát is fényképzete. Fotózta Erdei Ferencet, aki egykor szintén a palotában lakott. Király-König Pétert és Gergely Sándort, de Mezey Mária színművészt is.Még a visszahúzódó Juhász Gyula is odaállt a fotográfusnő kamerája elé, aki aktokat is készített. Bár azokból csak hat darabot tudtak kiállítani. Azokon a képeket látszik leginkább, hogy a fotográfia a festészetből indul ki. Azonban mindennek végeszakadt, mikor az 1950-es években Budapestre költözött. Nem fotózott 1989-es halálig, addigi képeit dobozok mélyére száműzte. Most Gömör Béla, Apró Ferenc és a Móra Ferenc Múzeum is hozzájárult a kiállítás létrejöttéhez, hogy a város ne felejtse el Bäck Mancit. A REÖK vezetősége arra kér mindenkit, akinek lapul a fiókja mélyén egy kép, amelyet ő készített, vigye be hozzájuk. Digitalizálják, s a kiállítás, valamit a fotográfusnő örökségének része lesz így.