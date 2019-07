Elindult a Családvédelmi Akcióterv: a kormányhivatalok adják ki az igazolások nagy részét

– Az ügyintézésnek minden esetben a bankban kell kezdődnie, ahhoz azonban, hogy felvehessék a hitelt igazolni kell a három éves társadalombiztosítási jogviszonyt. Erre van egy formanyomtatvány, azt kell nálunk kitölteni

Juhász Tünde kormánymegbízott, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője. Fotó: DM

Felfüggeszthetik a törlesztést

A garantáltan három százalék alatti csok-kölcsönt hétfőtől már használt ingatlanra is lehet igényelni: két gyerek vállalása vagy nevelése esetén 10 millió, három gyereknél 15 millió forintot lehet felvenni.

Érdemes falun házat vásárolni vagy felújítani

– Itt nem az ügyfél jelenlegi lakóhelye, hanem az ingatlan helye számít, vagyis ha valaki például Szegeden lakik és Kübekházán szeretne házat vásárolni a csok-ból, annak semmi akadálya

Az igénylők az ügyeket a kormányhivatalokon keresztül intézhetik, amely szoros együttműködésben dolgozik a hitelintézetekkel. Fotó: Frank Yvette

Az autóvásárlási támogatás a MÁK-nál igényelhető

– A kérelem ugyanakkor minden kormányablakban benyújtható, tehát nem szükséges közvetlenül a MÁK-hoz fordulni, a letöltött űrlap kitöltését követően, az ügyfelek a kormányablakokban is leadhathatják kérelmüket. Az elbírálás az államkincstár központjában történik, ha szükséges, hiányt pótoltatnak és ők döntenek. Ezt követően az állami támogatást, azaz a 2,5 millió forintot az autókereskedő kapja meg

Újabb kedvezmények januártól

Párhuzamosan vehetik igénybe januártól a családi adókedvezményt és a négygyermekes anyáknak járó személyi jövedelemadó-mentességet az érintett családok. Az SZJA mentesség azoknak az anyáknak jár, akik már felneveltek, nevelnek, vagy akik január 1-je után vállalnak négy vagy több gyermeket. Az szja-kedvezmény éves szinten mintegy 40 ezer édesanyát érint. Igénybevételéről az adóbevallásnál kell majd nyilatkozni, élethosszig szól, és azokra is vonatkozik, akiknek már felnőtt gyermekeik vannak. Szintén januártól lép életbe a nagyszülői GYED. Jövő év elejétől a még nem nyugdíjas nagyszülők GYED-re is jogosulttá válhatnak, ha a dolgozó szülő helyett vállalják, hogy unokájukat gondozzák, nevelik. Ilyen esetben a szülő helyett a nagyszülőt illeti meg a GYED ellátás, egyszerre azonban csak az egyik nagyszülőt, de az akár több unoka után is felveheti a juttatást.

Hétfőtől lehet igényelni a babaváró támogatást, a jelzáloghitel elengedését, kibővül a CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott kölcsön használt ingatlanokhoz, és felvehető a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása – vagyis július elsején elindult az új családtámogatási rendszer. Az ügyintézést több helyen kell intézniük a családoknak, pénzintézet nyújtja a hitelt, az ehhez szükséges dokumentumokat, biztosítási jogosultság igazolását a kormányhivatal adja. Az egyik új támogatási forma a babaváró támogatás, ezt minden olyan házaspár igényelheti, ahol a feleség 18-41 év közötti és egyiküknek van legalább három év társadalombiztosítási jogviszonya, amely lehet akár felsőoktatásban eltöltött időszak is. Ekkor jogosultak maximum 10 millió forint kamatmentes szabad felhasználású kölcsön igénybevételére.– magyarázta Juhász Tünde kormánymegbízott, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője.Hangsúlyozta, először mindenképpen az általuk választott bankban kezdjenek az ügyfelek, hogy egyáltalán jogosultak-e a hitelre, ha igen, utána jöjjenek hozzájuk az igazolásért. Azt is megtudtuk, az igazolást nem kapják egyből kézbe az igénylők, postán küldik ki majd el nekik.A babaváró hitel igénybevételével azt vállalják a párok, hogy öt éven belül gyermekük születik. Ha érkezik az első baba, a törlesztést felfüggesztik, és ha a harmadik is úton van, a tartozás teljesen megszűnik. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán elmondta, módosítottak a jogszabályon, a júliusban született gyerekek után utólag is igényelhető a hitel, és illetékmentessé tették a társadalombiztosítási jogviszony igazolásának kikérését. Az államtitkár azt is kiemelte, a babaváró támogatás törlesztőrészlete maximum 50 ezer forint lehet, és alapvetően azoknak szól, akik gyerekeket terveznek, de azok is kérhetik, akiknek már van gyerekük.Novák Katalin hozzátette, azok, akik a központi hitelinformációs listán (KHR) még rajta vannak, mert volt késedelmes tartozásuk, de azt már visszafizették, szintén igényelhetik a babaváró támogatást.A családi otthonteremtési támogatás (csok) már használt lakásra is felvehető, valamint kiterjesztették ezt a falvakra is. A falusi csokot az úgynevezett hátrányos helyzetű településeken is igénybe lehet venni, nemcsak használt lakás vásárlására, hanem annak felújítására is fel lehet használni a támogatást.– magyarázta a kormánymegbízott.Itt is először a bank felkeresését javasolta, a járási hivatalokban azt ellenőrzik, hogy ugyanarra a gyerekre, akire már kapott ilyen támogatást, arra ne vegye fel még egyszer. Ennél a támogatási formánál is a társadalombiztosítási jogviszony igazolására lesz szükség, ezt a kormányhivatal családtámogatási osztály végzi, valamint az ingatlanok bejegyzésénél a földhivatal is érdekelt.Júliustól tovább csökkenthetik jelzálogtartozásukat a családok. Ha valakinek volt jelzáloghitele meglévő ingatlanán, akkor a második gyermek születésekor 1 millió forintot elengedett az állam. Mostantól a harmadik gyermeknél négy millió forintot, minden további gyermeknél további 1-1 millió forintot vállal át a kormány a család jelzáloghiteléből, ez a csok kölcsönökre is igaz.A nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával kapcsolatos kérelmek elbírálását a Magyar Államkincstár (MÁK) kezdte meg hétfőn. Az ügyfelek kérelmüket a kincstár honlapján megtalálható formanyomtatvány és mellékletei teljes körű kitöltésével és aláírásával adhatják be.– részletezte a kormánymegbízott. Juhász Tünde hangsúlyozta, nem könnyű általánosságban beszélni ezekről a támogatásokról, hiszen minden ügyfél helyzete más. Ezért azt javasolja, az igénylők a 1818-as számon érdeklődjenek a Családvédelmi Akcióterv részleteiről és az ügyintézés menetéről.