Elindult a jelentkezés országos szépségversenyünkre - Legyél Te 2020 Tündérszépe!

Fábián Evelin nyerte a 2019 Tündérszépe versenyt. FOTÓ: BAMA.HU

Elindult a jelentkezés országos szépségversenyünkre! Ha te is szeretsz modellkedni, már van kész portfóliód vagy szeretnél sajátot, versenybe szállnál az értékes nyereményekért, akkor jelentkezz te is, és legyél te a 2020-as Tündérszépe. Ha elmúltál 16 éves, de 30 még nem, és Csongrád megyében élsz, tanulsz, vagy innen származol, akkor itt a helyed! A megyei és regionális válogató után a szakmai zsűri és a közönségszavazás nyertesi jutnak a központi döntőbe. A megyei és regionális előválogatóból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4 hölgy – jut tovább, a központi döntőben celeb zsűri választja ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, de az olvasóink is megválasztják a legszebb lányt.Az előző évhez képest újítás, hogy idén már lehet saját portfólióval is jelentkezni, illetve a legszebb lányok felkészítőtáborban és showműsorral egybekötött döntőn vesznek részt.Jelentkezni október 8-ig lehet, ez alatt készülnek el a portfóliók is. A megyei előválogatókat szeptember 16. – október 21. között, a regionális előválogatót október 24. – november 4-e között rendezik. Az országos döntőt január 24-én tartjuk, az online szavazás január 2-23-a között zajlik.És hogy mi vár a legszebbekre? A felkészítőtábor és televíziós döntő mellett vásárlási utalványok, mobiltelefonok, egzotikus utazások találnak gazdára, megéri tehát jelentkezni! Legyél te 2020 Tündérszépe!