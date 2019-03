Elítélték a kubai fiatalra támadó börtönőröket

Közösség tagja elleni erőszak, testi sértés és társtettesként elkövetett testi sértés kísérlete miatt két év börtönbüntetésre ítélte a Szegedi Járásbíróság kedden azt az egykori börtönőrt, aki még 2015-ben vert meg társaival egy fiatal lányt, és a lány kubai származású, de magyar állampolgárságú barátját . A férfinak nem kell börtönbe vonulnia, mert a büntetését öt évre felfüggesztették.Szintén felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték az ügy másodrendű vádlottját, aki ugyancsak börtönőrként dolgozott. Ő garázdaság és társtettesként elkövetett testi sértés kísérlete miatt egy év börtönbüntetést kapott, két évre felfüggesztve. Harmadik társukat társtettesként elkövetett testi sértés kísérlete miatt marasztalta el a bíróság, és kétszázezer forint megfizetésére kötelezte.Egyelőre egyik ítélet sem jogerős, mert a vádlottak és védőik is három nap gondolkodási időt kértek a bíróságtól. Korábban lapunk is megírta, hogy 2015 nyarán egy szegedi kick-box-edző és volt börtönőr két társával brutálisan megvert egy fiatal lányt. Előtte kubai származású, akkor 25 éves barátját büdös bevándorlónak nevezték, majd amikor a lány megpróbálta kimenteni az évtizedek óta Magyarországon élő férfit, az edző úgy megütötte, hogy a lány eszméletét vesztette. A támadók ezután alaposan helybenhagyták a kubai származású férfit is, majd elmenekültek a helyszínről.