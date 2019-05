Elkezdik a múzeum és a vár felújítását

Két hét múlva elkezdik a Móra Ferenc Múzeum felújítását – derült ki azon a bejáráson, amelyre a sajtó képviselőit hívták meg. Uniós támogatással, mintegy 1,4 milliárd forintból felújítják a múzeum főépületét, a szegedi várat és várkertet. A Bodrogi Bau Kft. tulajdonosa, Bodrogi Ferenc és Botka László polgármester szerdán délelőtt írták alá a kivitelezési szerződést a múzeum előterében.A nyolc hónapig tartó rekonstrukció során teljesen felújítják a kultúrpalota homlokzatát és tetőszerkezetét, az épület tetejére kilátó kerül, ahonnan majd belátható a Tisza szegedi kanyarulata és a város nagy része.– A második emeleten Móra Ferenc irodalmi munkásságát bemutató kiállítást alakítunk ki, míg az első szinten két nagy kiállítórészleg is megújul. Ahol a dínó- és a Pompeji-kiállítás is volt, azok a termek hűtési-légkezelési rendszert és korszerű világítástechnikát kapnak – mutatta a tervezett változásokat Fogas Ottó múzeumigazgató. Új interaktív természettudományi kiállítás is várja majd a látogatókat az Alföld és a Tisza élővilágáról, kibő- vített területen.A múzeumigazgatótól megtudtuk, a kivitelezők megoldják úgy a munkafolyamatokat, hogy munkatársaiknak mégsem kell kiköltözniük az épületből. A projekt része a vár és a várkert megújítása is: láthatjuk majd a szegedi vár feltárása során előkerült épületmaradványokat, így az Erzsébet-templom oldalfalait. Az épület alsó szintjén a város történetét bemutató állandó kiállítás nyílik majd.