Elkezdődött a Gyík utcai bölcsőde felújítása

Az intézménynél tartott sajtótájékoztatón kiemelte, a száz férőhelyes épület új hőszigetelést, burkolatot, nyílászárókat és tetőt kap, az utóbbira napelemeket is felszerelnek. Továbbá lesz rámpás feljáró, mozgáskorlátozott-parkoló, taktilis vezetősáv és indukciós készülék is, emellett a belső tér infrastruktúrája teljesen megújul, több szoba ajtaját is kicserélik, valamint a belső festést is elvégzik. Hozzátette, a tervek szerint augusztusban adhatják át a korszerű bölcsődét.



Nyár végére teljes egészében megújul a Gyík utcai bölcsi. Hétfő óta zajlik a fejlesztés.