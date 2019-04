Elkezdték a szúnyogok gyérítését

Elmondta, idén is 40 millió forintos keret áll rendelkezésükre, korábban már március 8-án el kellett kezdeniük a beavatkozást, idén viszont a kevés csapadék miatt csak most vált aktuálissá a gyérítés. Rámutatott, továbbra is a gyálaréti Holt-Tisza Szeged legnagyobb szúnyoggyára, erre a holtág-rehabilitáció lesz a megoldás, amelyet tavaly nyárra ígértek, azonban előreláthatólag csak idén nyár végén indul meg a munka. Addig is csónaklerakási pontokat alakított ki tavasszal a társaság, átvágták a nádakat, így ott is kezelni tudják a vérszívóproblémát – tette hozzá.



Már nyolcadik éve védekeznek biológiai módszerekkel Szegeden a szúnyogok ellen, mintegy 150 víztestre koncentrálva. A lárvák csak álló, pangó, 10 fok feletti hőmérsékletű vizekben fejlődnek, ehhez magas szervesanyag-tartalom is szükséges. Kiderült, a közepes lárvastádiumban a leghatékonyabb a beavatkozás.