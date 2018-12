Elmaradt a bérleti díj, bezáratta az IKV - 3 étterem is lehúzta a rolót Szegeden

Szeptember közepe óta lóg a fecni a Kölcsey utcai Sol Bistro ajtaján, amely szerint a mai napon technikai okok miatt az étterem zárva. Fotó: Török János

A Csongrádi sugárúti Oliva Bisztró tulajdonosa munkaerő-problémák miatt dobta be a törülközőt. Fotó: Török János

Míg korábban arról írtunk, hogy Szeged gasztronómiai fellegvárává nőtte ki magát néhány év alatt a Kölcsey utca, ahol török étterem és cukrászda is nyílt nemrég, a közelmúltban az egyik vendéglátóhelyet egyik napról a másikra záratta be az IKV.A Reök-palota melletti Sol Bistro bejáratán szeptember közepe óta lóg egy cetli, ami arról tájékoztat, hogy az étterem „a mai napon" technikai okok miatt zárva. Az ablakon benézve látszik, hogy egyik napról a másikra került lakat az üzletre, az asztalon még ott a sószóró, a vázákban virágok hervadnak. Kiderült, a vendéglátóhelyet üzemeltető cég hosszú ideje nem fizette a bérleti díjat az IKV Zrt.-nek. A cég vezérigazgatója, Kardos Kálmán arról tájékoztatott, hogy az IKV 2015. június 26-án adta bérbe a helyiséget a bérlőnek, aki 2016 augusztusa óta a bérletidíj-fizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, majd tavaly már egyáltalán nem fizetett, jelentős díjhátralékot halmozott fel. 2017. március 10-én a Szegedi Törvényszék a vállalkozással szemben felszámolási eljárást indított, az IKV pedig felmondta a bérleti szerződést, és visszakérte a helyiséget. A volt bérlő az IKV többszöri felszólítása ellenére sem adta vissza a bérleményt, ezért az önkormányzati cég birtokvédelmi eljárást kezdeményezett, és végül lezárták a bérleményt.– Az IKV Zrt. több alkalommal lehetőséget biztosított az önkéntes teljesítésre, többször egyeztetett a volt ügyvezetővel, aki a vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, ezért vált szükségessé a bérlemény visszavétele – tette hozzá az ügyvezető.A közeli Dugonics téren, az egykori Z. Nagy cukrászdában lévő francia étterem, a Boros Kakas egy évig sem bírta, a tavaly decemberben nyílt vendéglátóhely az ősszel bezárt. Eric Blin tiszteletbeli francia konzul azt mondta, ennek legfőbb oka a magas bérleti díj, amit nem tudott kigazdálkodni az étterem, amelyben a nyitást követő felfokozott érdeklődés után elmaradtak a vendégek.– Kikészültem idegileg, de mivel sok pletykát hallottam már, ideje tiszta vizet önteni a pohárba – fogalmazott a nemrég bezárt, a Csongrádi sugárút elején lévő Oliva Bisztró vezetője, aki név nélkül úgy nyilatkozott, hogy a tizennégy alkalmazottja nem bírta követni az általa megszabott irányt.– Nem azt akarták létrehozni, amit én szerettem volna. Jöttek-mentek az emberek, a hat év alatt legalább ötven alkalmazott megfordult nálam, de komoly munkaerőt nem sikerült találnom – magyarázta a vállalkozó, aki hozzátette, a csendrendelet is betett nekik, hiszen egy esküvőn éjfélkor nem lehet lekapcsolni a zenét, amikor a vendégek jól érzik magukat.