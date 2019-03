Először csendül fel Beethoven műve itthon

Nyíri Ferenc és a csapat próbálja az itthon eddig nem hallott Beethoven-művet. Fotó: Karnok Csaba

Az első és a harmadik

Beethovent 1812-ben kereste fel Franz Xaver Glöggl, Linz zenei életének egyik vezetője – karmesterként dolgozott, de hegedűn és harsonán is játszott. Felkérte a 3. Equale komponálására, négy harsonára. Linzben ebben az időben a temetéseken hagyomány volt ilyeneket játszani, elsősorban fúvós hangszereken. A művet még abban az évben előadták a székesegyházban, a bemutatón maga Glöggl is játszott.– A zeneszerző a 18. század végétől már hallászavarokkal küszködött – mesélte Nyíri Ferenc, a Szegedi Szimfonikus Zenekar harsonaművésze. – 1827. március 26. reggelén Tobias Haslinger felkereste Ignaz von Seyfriedet, és arra kérte, hogy Beethoven harsonaművéhez igazítson szöveget. Beethoven ezen a napon hunyt el este, a temetése március 29-re esett. Temetésén több mű is elhangzott, köztük az említett Equale is. Akkor felváltva játszotta, illetve énekelte a harsonaegyüttes és a férfikórus. A 2. Equale szöveges változatát már a halálának első évfordulóján adták elő, a sírkőletételen. Ehhez is Seyfried illesztett szöveget, méghozzá a híres osztrák költő, Franz Grillparzer egyik versét.Equale latin szövegű, a második pedig német. Magyarországon ilyen változatban még nem hangoztak el. – Szeretem a középkori zenét is – mondta Nyíri Ferenc. – Akadtam már rá itthon ismeretlen Verdi- műre is. Ezeket a kottákat a martonvásári Beethoven Emlékmúzeumtól szereztem meg, ők segítettek.A művet próbálják egy ideje, az Európa Rádióban hangzik majd el március 29-én 17 órakor. A harsonadallamokért Nyíri Ferenc mellett Simon Áron és két egyetemista, Farkas András és Bihary Ferenc felel. Közreműködik a Partiscum Kórus Férfikara, Lázár Tamás pedig vezényel. – Így nem merül feledésbe a mű. Nem az íróasztalfióknak írták a kottát. Azt gyakorlatban meg is kell szólaltatni – mondta Nyíri a kezdeményezés kapcsán.