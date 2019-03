Elrajtolt a Magyar Falu program: faluházak és kápolnák újulhatnak meg

Derekegyházon a régi, használaton kívüli kápolnát újítanák fel, ahol hittanórákat, kulturális rendezvényeket tartanak majd. Fotó: Kovács Erika

A tiszaszigeti faluház felújítására és bővítésére is futná a Magyar Falu programból. Fotó: Török János

– Az egyházzal közösen pályázunk a kis kápolna felújítására – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere.A falu épített örökségének része ez az épület is. Úgy tudjuk, a Károlyi grófok idejében konyha volt, majd később, amikor Weiss Manfréd családja tulajdonába került a kastély, akkor alakították át kápolnává, hogy a munkásoknak ne kelljen a környező településekre járni templomba.– A felújítást azért szeretnénk, hogy az egyháznak az épülő templomunk mellett legyen egy kisebb közösségi tere is, ahol akár hittanórákat vagy kisebb kulturális programokat lehet tartani – fogalmazott a településvezető.Szabó István a Magyar Falu program keretében megnyílt pályázatokról beszélt, amelyek az 5000 főnél kisebb lakosú települések közösségi tereinek fejlesztését szolgálják. – Az elsőként megnyíló, a közösségi terek hasznosításáról szóló két pályázatból egy érinti a településeket és egy az egyházi közösségeket – mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Hozzáfűzte, az egyházi közösségi terek megújítására hétmilliárd, az önkormányzati fejlesztésekre hatmilliárd forint áll rendelkezésre. A kiírás célja a vidéki településeken nagy számban megürült parókiák, plébániák, volt egyházi iskolaépületek, illetve működő, de korszerűtlen önkormányzati ingatlanok hasznosítása, élettel való megtöltése.Sztrémi Zsuzsannától, a Szeged–Csanádi Egyházmegye vezető pályázati referensétől megtudtuk, a pályázat megjelenése óta folyamatosan érkeznek a telefonok a megyei polgármesterektől, akik mind különböző fejlesztéseket terveznek.– Ha igény merül fel erre a helyi közösség részéről, mi nyitottak vagyunk: minden elhanyagolt épület megérdemli, hogy megújuljon és megteljen élettel. Ezekben vallási, közösségi programokat valósíthatnak meg, hittanórák helyszíne is lehet, ám van olyan település, amelyik múzeumi anyagot is elhelyezne itt – magyarázta az egyházmegye pályázatokkal foglalkozó munkatársa.Tiszaszigeten az önkormányzat a faluházát bővítené, egyrészt több helyen vizesedik a fal és válik le a vakolat, másrészt szükségük lenne még újabb termekre.– A kézműves kreatív műhelyünknek nincs helye, pedig sokan járnak ide, így egy kézművestermet szeretnénk kialakítani. Sőt, ha lehetőség lesz rá, akkor egy kiállítóteret is kialakítunk itt – részletezte a település polgármestere, Ferenczi Ferenc.