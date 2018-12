Eltörnek az ekék, olyan száraz a föld - A csapadékhiány miatt térnek át a forgatás nélküli talajművelésre

Forgatás nélküli talajművelés Újszeged közelében. Most ez a munka is megviseli a gépeket.

Fotó: Török János

A talajnak csak a fölső néhány centis rétege ázott át a legutóbbi esők idején, lejjebb száraz. Akik a betakarítás után el tudták végezni a talajmunkákat, jobban jártak. Azok a területek viszont föladják a leckét, amelyekben napraforgó vagy kukorica volt. Ahol nem tudják elvégezni ezt a munkát, és tavaszra marad, oda megint tavaszi vetésű növények – a mi vidékünkön napraforgó és kukorica – kerülnek, kényszerűségből.– Mifelénk az aratás óta nem volt jelentősebb eső – mondta Nagy György József makói gazdálkodó. – Az is gondot jelent, hogy a repce nem kelt ki. Változó, mennyire vannak kiszáradva a táblák. Meg kell nézni, melyikben tudunk dolgozni. Válogattunk, kiálltunk az egyikből, bele a másikba. Így több darabban hagyott tábla is van, és nagyon rossz költséghatékonysággal dolgozunk. A kemény föld miatt 50–80 százalékkal nőtt a gázolajfogyasztás. A munka hatékonysága is körülbelül ugyanilyen arányban esett vissza, és folyamatosan törnek a szerszámok: az ekevas, az ekeszár és a kormánylemez is.Nagy György Józsefnek van szakműhelye, de a földben lévő művelő szerszámok törése nem javítható, azokat a részeket cserélni kell. Egy ekevas ára 16 ezer forintnál kezdődik, a kormánylemez 50-100 ezer forint körül van. – Ha négy ekevasból egy eltörik, és nincs tartalékban a másik háromhoz hasonló mértékben kopott, akkor az egész garnitúrát muszáj cserélni. Eddig volt néhány félkopott, de most kifogyott a készlet – jellemezte a helyzetet a makói gazdálkodó.– A Dunántúlon szinte minden szép és jó, mifelénk viszont legalább 200 milliméternyi csapadék hiányzik a földekből. A természet az emberek helyett megtartotta a „száraz" októbert és novembert – mondta Földi László, a szegedi Agroplanta Kft. ügyvezetője. Náluk a repce fele kikelt, és ennek az eredménynek még örülhetnek. – Az a mi szerencsénk – vagy szerencsétlenségünk –, hogy hét évvel ezelőtt, épp azért, mert errefelé hullik a legkevesebb csapadék, áttértünk a forgatásmentes művelésre. Alig használunk ekét, inkább a lazítás és tárcsázás kombinációját alkalmazzuk. Az a 30 milliméter, ami az utóbbi időben esett, elég volt arra, hogy gyorsan hozzáfoghassunk lazítani. A gép azért nálunk is nehezebben boldogul, és nő a fogyasztás.Ennek a talajművelésnek a hasznáról folyik a vita a szakmában. Az Agroplanta azért alkalmazza, mert az bizonyított, hogy így sokkal kevesebb nedvességet veszít a talaj. A fölszántott, megforgatott föld nagyobb felületen párolog, hamarabb kiszárad.