Eltűntek a belvárosi utcai hulladékgyűjtők, panaszkodott olvasónk - Vandálok dobták a Tiszába a szemeteseket

– Jó állapotú gyűjtőedényt nem szerelünk le csak azért, hogy ne legyen. Ha eltűnik a hulladékgyűjtő, az mindig tőlünk független, külső ok, rongálás vagy lopás miatt fordul elő. Egyes edények teljesen eltűntek, míg pár darabot a helyszínen vagy a környékén, a Tiszában, a Tisza-parton, a Stefánián találtunk meg igen rossz állapotban

Szegedi olvasónktól, Szőnyi Etelkától érkezett levél lapunkhoz, melyben a belvárosi utcai szemétgyűjtők hiányát kifogásolta. Etelka még tavaly november 13-án írt panaszlevelet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, azóta nemhogy hulladékgyűjtőt nem kapott a környék, de még válaszlevélre sem méltatták. Nem érti, vajon akkor miért tart fenn panaszbejelentési lehetőséget a cég.Olvasónk levelében azzal fordult a környezetgazdálkodási céghez, hogy az elmúlt 2-3 évben szűk környezetében több utcai szemétkosár tűnt el. Térképet is mellékelt leveléhez, melyben bejelölte azok helyét a Tisza Lajos körúton, a Dózsa utcán és a Stefánián. Mint írta, többségüknek még fellelhető a tartóoszlopa, szerinte csak pótolni kellene a ráakasztható kosarat. Azt kérte még tavaly, pótolják a kukákat minél előbb, hisz még egy papír zsebkendőt sem lehet kidobni azon a szakaszon, mert nincs hova.Megkerestük kérdéseinkkel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, többek között arra is kíváncsiak voltunk, miért tűntek el az utcai szemétkosarak arról a szakaszról.– magyarázta Makrai László ügyvezető. Hozzátette, egy hiányzó műanyag edény pótlása hozzávetőleg 22 ezer forint, ha a tartóoszlop rendben van. Az edények megrendelése és szállítása viszont hosszú idő, legalább két hónap, az év végén még több. Az új edényeket tegnapra, mire fotós kollégámmal a helyszínre értünk, már kihelyezték. Közleményük szerint a hölgynek is válaszoltak – igaz, kissé megkésve.