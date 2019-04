Elvesztette Büdös-széki otthonát az év madara is - A szikes tavak már áprilisra kiszáradtak

A Büdös-szék egy 60 hektáros szikes tó, de most inkább sivatagi tájra emlékeztet. Fotó: Bálint Dénes

A gólyatöcsnek is másutt kell költőhelyet találnia.

Fotó: Simay Gábor/ Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesület

– Nagyon nagy veszély fenyeget. Önmagában nem az a probléma, hogy kiszáradt egy szikes tó a Szeri-pusztán, hanem az, hogy ez egy ijesztő folyamat kezdetének tűnik – mondta Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkára.Az egyesület a napokban osztotta meg Facebook-oldalán, hogy teljesen kiszáradt a Büdös-szék. A fokozottan védett madárrezervátumként számon tartott, Pusztaszertől keletre található 60 hektáros, sekély vizű tó átlagosan nyolcévente, és akkor is csak nyár végére szokott kiszáradni. Áprilisban, a védett és ritka madarak költési időszakában emberemlékezet óta nem fordult elő ilyen. A tó és környezete több mint 220 madárfajnak ad otthont, köztük olyan ritkaságoknak, mint a gulipán, a piroslábú cankó, a nagy goda vagy az idei év madarának választott gólyatöcs. A sekély vizű élőhelyeket kedvelő madarakat százas nagyságrendben érinti büdös-széki otthonuk elvesztése – tudtuk meg Tokody Bélától.– Télen és tavasszal sem volt értékelhető mennyiségű csapadék, csapadék híján pedig nincs belvíz, a talajvíz szintje is erősen lecsökkent, azaz a speciális életközösségeknek helyet adó sziki vizes élőhelyeknek nincs vízutánpótlásuk. Nemcsak a Szeri-puszta gyepei, szikes tavai száradtak ki, sajnos ez a jellemző a teljes Duna–Tisza közére, sőt a kardoskúti Fehér-tóra is. Több tízezer hektáron szűnt meg ezeknek a madaraknak a költőhelyük. Emiatt a populáció jelentős csökkenése várható az egész Dél-Alföldön – magyarázta a szakember.A Szeri-pusztán élő madaraknak máshol kell átmeneti otthont találniuk: ha szerencséjük van, áttelepülnek a mesterséges vízborítású élőhelyekre, mint például a mórahalmi Nagyszéksós-tó. Így azonban ott nagyon megnő a sűrűségük, a lehetőségeik pedig korlátozottak.– Helyreállhat a Büdös-szék és a többi szikes tó vízháztartása is, de ehhez kitartó esőzésekre lenne szükség. Idén már biztosan nem költenek azon a környéken sziki madarak – tette hozzá Tokody Béla.