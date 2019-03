Emberi történeteket mutat be Pásty Júlia új könyvében - Fotók

Megjelent Pásty Júlia kilencedik könyve: az Árnylelkek című novelláskötet a délszláv háború, a katonai behívó elől menekülő férfiak sorsát meséli el. Ők főként Szegedre menekültek, itt akartak beilleszkedni, ám ehhez nem mindig a morális utat választották.Áttelepülési kényszerről és elgyökértelenedésről is beszélgetett az írónő kedden a Somogyi-könyvtárban Kosztolányi Józseffel.– Valós emberek a könyvem szereplői. Sok ismerősöm fél, hogy megírom a történetüket. Nem baj, ha az jó és érdekes, én merítek belőle, kiadom. Ezek a férfiak, akikről írok, társat kerestek, akik befogadják őket, nem szerelmet. Sok áttelepült ember nem is tudott beilleszkedni – mondta az írónő.Pásty Júlia az emberi együttélés bugyrairól is mesélt, de saját nagyapját is beleszőtte a novellákba, aki cipész volt. Emlékszik, hogy egy fotel volt a házukban, abban ő ült mindig. Ezt a szálat is tudatosan szőtte a novelláskötetbe, ahogy sok álombéli képet is, amelyek szintén tarkítják a történeteket.