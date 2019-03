Emlékezett a város

Pénteken 10.45-kor a városháza előtt ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött az szegedi önkormányzat által az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepség, amelyen a Pavane Táncegyüttes és a Fricsay Ferenc Városi Koncertfúvószenekar működött közre. A Széchenyi térről a Klauzál térre vonultak az ünneplők, ahol a Szegedi Nemzeti Színház művészei, Cseh Antal operaénekes, a Szeged Városi Kórusegyesület egyesített összkara és a Sámli zenekar adott műsort.Ünnepi beszédében Botka László polgármester Kossuth Lajos szavait idézve méltatta Szegedet, a szegediek szabadságszeretetéről beszélt, amiből még Kossuth is hitet merített, majd a szabadság bástyájának nevezte a várost. – A szegedi ember kötődik a szabadsághoz. Tudjuk, milyen az amikor meg vagyunk fosztva tőle. Mi most is kiállunk a tizenkét pontos törekvés mellett, amely sajnos újra aktuálissá vált – mondta a polgármester.Az ünnepi beszéd után a pártok és civilek képviselő egymás után koszorúzták meg Kossuth Lajos szobrát.