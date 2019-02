Emlékeznek a rekorder szegedi tornádóra? Videó került elő a pusztításról

"Emberemlékezet óta nem volt Szegeden ehhez hasonló. A szombat esti fél óráig tomboló orkán erejű szél 160 kilométeres sebességgel söpört végig Csongrád megyében, de a legnagyobb károkat Szegeden és környékén okozta. A hurrikánt 7 percig tartó kiadós jégeső' kísérte. A meteorológusok szerint az országban még sohasem mértek ilyen szélerősséget, a tornádószerű vihar derék vastagságú fákat csavart ki tövestől, ágakat tört le, ráborogatva a villamos- és vasúti sínekre, utakra, házakra, parkoló autókra. Emiatt egy időre megbénult a város közlekedése, a forgalmat pedig el kellett terelni. Szünetelt az áram- és telefonszolgálat is. Szombaton, 12-én, Szegeden, este 6 óra után 20 percig általános áramkimaradás volt az Északi városrészben, Rókuson, Tarjánban, a Belvárosban. Időszakonként szünetelt az áramellátás Újszegeden. Súlyosabb sérülés szerencsére nem történt. A mentők mintegy 20 sebesültet részesítettek elsősegélyben. Főleg a fejsérülések voltak gyakoriak. A pechesebbek is kisebb agyrázkódással megúszták. Sok sérülést okoztak a kitört ablakok üvegcserepei is. Az egyik polgár kéztörést szenvedett, hat beteget bent tartottak további gyógykezelésre."