Emléktáblát kapott Lakó Károly - Fotók

Mender Ákos szegedi amatőr tudománytörténész kezdeményezésére domborműves emléktáblát kapott kedden a szegedi születésű Lakó Károly zoológiai és néprajzi gyűjtő, aki Brazíliában telepedett le múzeumi állatpreparátorként.Kedden ünnepélyes keretek közt emléktáblát avattak a Londoni körút 18. szám alatt, Lakó Károly születési helyén, az egykori Magyar Királyi Bábaképezde épületén. Bár hazánkban Lakó Károly neve kevésbé ismert, mégis hozzá fűződik több állat- és növényfaj felfedezése, sőt, 1929-ben többedmagával egy észak-brazíliai indiántörzset is felfedezett.A 20. század első felének egyik legjelentősebb utazója és gyűjtője volt, személye brazíliai munkássága révén a külföldi szakirodalomban megkerülhetetlen. A most felavatott emléktábla tervét Farkas Pál és Farkas Réka szobrászművészek készítették el, a költségeket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyar Földrajzi Múzeum, illetve Mender Ákos fedezte, aki egy tanulmányt is írt a néprajzi gyűjtő emlékére.