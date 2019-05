Énekelt és verset mondott Szegeden Hűvösvölgyi Ildikó - fotók

Irodalmi esteket szerveznek a Dóm Látogatóközpontban, ahol Eperjes Károly és Rékasi Károly után tegnap este Hűvösvölgyi Ildikó lépett fel. A program azért indult el, mert a látogatóközpont szeretett volna nyitni Szeged irodalomkedvelő közössége felé.Legkedvesebb magyar verseit tolmácsolta péntek este a népszerű, Kossuth-díjas színésznő, a Dóm Művészeti Szalon vendége, akit olyan nagy sikerű musicalből is ismerhetünk, mint például a Macskák – most viszont a Kaleidoszkóp című estjével érkezett Szegedre.Négy téma köré csoportosítva ismert s kevésbé ismert verseket is előadott, a magyar kultúra gyöngyszemeiből válogatva. A témák között szerepelt a család, a hit és a haza, s persze a szerelem is. Megszólaltak a magyar költészet nagyjai Petőfi Sándortól egészen napjainkig.