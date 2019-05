EP-választás: 15 órára már a választók 31 százaléka szavazott Csongrád megyében

EP-választás: 31 szavazókör címe megváltozik - táblázatban mutatjuk a változásokat!

Bár erről a választópolgárok értesülhetnek a címükre küldött értesítésből, úgy döntöttünk, hogy Bár erről a választópolgárok értesülhetnek a címükre küldött értesítésből, úgy döntöttünk, hogy táblázatban összesítve közöljük a változásokat.

Későn lesz eredmény

Az európai parlamenti választás tájékoztató adatait – a szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével – csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás, azaz május 26-án, vasárnap 23 óra után.

A SZSZB úgy döntött, hogy menjen haza, a bizottság továbbra is működőképes.Lázár János országgyűlés képviselő ma 9 óra után pár perccel adta le voksát, feleségével, Megyeri Zitával együtt. A szavazólapot az urnán töltötte ki. A voksolás utáni sajtótájékoztatón a következőket mondta:- Először is szeretném megköszönni a sajtó elmúlt 1 hónapos munkáját, hogy segített felhívni az emberek figyelmét az európai parlamenti választások fontosságára, tétjére. Jó hír, hogy Sokan jönnek szavazni, és arra kérnék mindenkit tegye ezt, nyilvánítsa ki véleményét. Mert nemcsak Európa és Magyarország sorsáról döntünk, hanem a sajátunkéról is, és ez a választás évekig, évtizedekig meghatározhatja azt. Azt tapasztalom, a Fidesz támogatottsága nagy, de nem a közvélemény-kutatást kell megnyerni, hanem a választást. Bízom benne, hogy felébrednek az európai népek, és nemet mondanak az Európai Egyesült Államokra és megmentik saját nemzetüket - mondta a politikus.Csongrád megyében a kilenc órás részvételi arány 8,73 százalék volt, ez 28 913 szavazót jelent.Minden választó egy szavazólapot kap, amelyen sorrendben a Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz–Kereszténydemokrata Néppárt, a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Munkáspárt és a Lehet Más a Politika szerepel. Érvényesen szavazni egy listára a lista feletti körben, tollal elhelyezett két egymást metsző vonallal (+ vagy x jellel) lehet.A szavazás elengedhetetlen feltétele a személyazonosság és a lakcím vagy a személyi azonosító (régi nevén személyi szám) igazolása. A személyazonosítás történhet érvényes (azaz 2019. május 26-án vagy azt követően lejáró) személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal. Ha valakinek nincs érvényes dokumentuma, akkor részére ideiglenes személyazonosító igazolvány állítható ki, s azzal tudja magát igazolni.A lakcímet lakcímkártyával vagy köztársasági címeres, könyv alakú, papíralapú személyi igazolvánnyal tudja a választópolgár igazolni, ha a lakcímkártya bevezetése óta nem történt lakcímváltozása. A személyi azonosítót szintén a lakcímkártya tartalmazza, illetve hatósági bizonyítvány, amit a személyazonosító jelről állítottak ki (ezt a lakcímkártya bevezetése előtt adta ki a hatóság).A Magyarországon letelepedett más uniós választópolgár, aki szerepel a névjegyzékben, a saját állama által kiállított dokumentummal (útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy jogosítvánnyal) tudja magát igazolni, magyarországi lakcímét pedig lakcímkártyával.A pártlistákra leadott voksok alapján osztják ki a Magyarországnak járó európai parlamenti mandátumokat, összesen 21-et. Az országgyűlési választáshoz hasonlóan most is él az 5 százalékos bejutási küszöb, azaz az ezt el nem érő pártok nem kaphatnak mandátumot. Érvényességi határ nincs, vagyis már akkor is érvényes a választás, ha egyetlen ember szavaz.Fontos tudnivaló, hogy az egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt mozgásában gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be ügyfélkapuval elektronikus úton a helyi választási irodánál vasárnap délig, illetve a szavazás napján szintén délig annál a szavazatszámláló bizottságnál, ahol a névjegyzékben szerepel.