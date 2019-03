Eperjes Károly szavalt a dóm alatt - fotók

Saját önálló estjével már többször is járt Szegeden, elvégre több mint 20 éve járja vele az országot. Szombaton telt ház fogadta. József Attila A számokról című versével kezdett.– Azt tanultam a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Hegedűs D. Gézától: minden vers egy-egy dráma sűrítve – mondta a művész, majd elmesélte, mi is van a tarsolyában. – Akad itt görögkeleti keresztény, vagyis József Attila. Református, mint Ady és Szabó Lőrinc. Egyébként Adytól tudom a legtöbb verset. Radnótit is szoktam szavalni, ő izraelita, de később katolikus lett, a 33. születésnapján.A Dóm Művészeti Szalon ezután havonta újabb irodalmi estekkel készül, hétköznap pedig képzőművészeti előadás-sorozatot indítanak. Az első alkalommal, április 4-én Rembrandt halálának 350. évfordulójára emlékeznek majd.