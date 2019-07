Érdekes programokkal vár idén is a THEALTER

Martinkovics Katalin, a MASZK Egyesület alelnöke elmondta, jelentős múlttal rendelkező munkák jelennek meg az idei programban, de az új nemzedék is teret kap, már a fiatalok között is akadnak visszatérők. Az idei megnyitón a Kutyaportékát lehet majd látni.



– Egy szociológiai kutatáson alapul a darab, több oldalról vizsgáltuk a kelet-magyarországi kisvárost érintő problémákat. Az előadás alkalmas arra, hogy egymásnak ellentmondó igazságokat mutasson meg – mondta Gábor Sára, aki az idei POSZT-on a legjobb dramaturgnak járó díjat zsebelte be.



Természetesen lesz ismét kritikusműhely is, és Ivo Dimcsev tart majd workshopot. Kevesen emlékezhetnek, de 15 éve tartott itt egy előadást, még mielőtt felfedezték volna. A záróprodukció is ígéretes. A Diotima Szókratész bírái előtt című darabban a filozófust egy nő alakítja majd. Szegedi művészek is képviseltetik majd magukat, legyen szó a bábszínházról, vagy a REÖK produkciójáról. A Fehér nyuszi, vörös nyuszi produkcióra ezúttal Medveczky Balázs vállalkozott. A darab különlegessége, hogy egy színész csak egyszer játszhatja el életében.