Érdeklődők vannak, vásárló nincs: 10 éve árulják a volt I-es kórházat Szegeden - eddig sikertelenül

Közkórháznak épült, de ma már szinte bármire használhatná a vásárló. Fotó: Frank Yvette

2009 márciusában szűnt meg a betegellátás, és ürítették ki az egykori I-es kórház Kossuth Lajos sugárúti épületét, amit a vele összefüggő Pulz utcai volt pszichiátriai gondozóval együtt próbált eladni az önkormányzat – eddig sikertelenül. Az összesen 13 ezer négyzetméteres telket, illetve a két épületet kezdetben 1,2-1,3 milliárdért kínálta az IKV, majd többszöri sikertelen pályáztatás után tavaly novemberben már 914 millió forintra csökkentette a pályázati alapárat. A két épületet azért csak együtt lehet értékesíteni, mert közös a csatornarendszere, és egy kazánról megy az épületek fűtése. A volt pszichiátrai épület egyébként jó állapotban van, azt jelenleg is használja az SZTE.Az érdeklődőknek szervezett bejáráson heten nézték meg az épületeket és a telket tavaly novemberben, végül azonban egyetlen érdeklődésből sem lett vételi ajánlat. Pedig tavaly nyáron még drónos felvételekkel kiegészített videó is készült az ingatlanról, hogy vonzóbbá tegyék. Bár a 200 éves kórházépület falai masszívak, a teljes elektromos és fűtési rendszert, a nyílászárókat, a szigetelést és a burkolóelemeket is cserélni kellene. Mindez jelentős költséggel járna. Az ingatlan hasznosítására ugyan nincs kötöttség, viszont a leendő vevőnek a helyi védelem alatt álló homlokzatot, a tetőt, a kerítést meg kell őriznie, fel kell újítania és karban kell tartania. A kórház parkosított zöld területe is védett. Korábban az érdeklődők wellness-szállót, idősotthont, tudományos műhelyt is álmodtak az ingatlanba, de mivel a vásárlás végül mindig meghiúsult, ezekből nem lett semmi.Érdeklődtünk az IKV-nál, hogy mikor és mennyiért hirdetik meg újra eladásra az ingatlant. Azt a választ kaptuk, hogy az ingatlan ismételt pályáztatását az előzetes érdeklődések alapján fogja ütemezni az önkormányzati cég.