Erdélybe látogat a pápa: egy héttel a pünkösdi búcsú előtt mutat be misét a katolikus egyházfő Csíksomlyón

A nyereg felé. A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődött, katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata. Fotó: Török János

Kétszer járt Magyarországon

A legjelentősebb keresztény esemény

Összekapjuk magunkat



Nem vagyok vallásos, soha nem tartottam fontosnak, hogy higgyek. Életemben először két évvel ezelőtt a csíksomlyói szentmisén éreztem azt, hogy bár valami hatalmas és fontos dolog részese vagyok, mégis a lényegből kimaradok, mert nem vagyok vallásos. Akkor először kívántam azt, bárcsak vallásos lennék. Azt se hittem volna soha, hogy majdnem negyvenévesen a sírás szorongatja majd a torkomat, amikor több százezer ember énekli együtt a magyar, majd a székely himnuszt. Idén júniusban pedig a katolikus egyházfő, Őszentsége Ferenc pápa látogat Csíksomlyóra, ahol a hagyományos pünkösdi zarándoklat előtt egy héttel mutat be szentmisét. Mert persze azt se hittem volna soha, hogy valaha találkozom a szentatyával. Kedd délután végül mégis sikerült beszélnem Oláh Zoltán kanonokkal, a szentírástudomány tanárával, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatással kapcsolatos kommunikációs vezetőjével, aki azt mondta, annyira hirtelen jött az egész, hogy próbálják összekapni magukat, mert nagyon gyorsan itt lesz június. Most ezt teszem én is. Bár nem vagyok vallásos, és soha nem is tartottam fontosnak, de ha már az ottani egyházmegye ezeréves történelme során most először látogat Róma püspöke Erdélybe, Ferenc pápa

miatt én is megpróbálom összekapni magam június elsejére. Kapjuk össze magunkat, és ahogy a pápalátogatás szlogenje mondja: „Menjünk együtt!"

– Ez egy történelmi esemény, nemcsak Románia, hanem Erdély és az erdélyi székelyek számára is. Hatalmas öröm számunkra, hogy Ferenc pápa külön kérte, hogy Csíksomlyóra, a katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelyére, búcsújáróhelyére és szellemi életének több évszázados központjába is ellátogathasson – kezdte a sepsiszentgyörgyi születésű Fazakas Attila, a Szeged-Móravárosi templom plébánosa. Múlt hét végén robbant a hír : a csíksomlyói búcsú előtt egy héttel, június elsején a kegyhelyre látogat és szentmisét mutat be Ferenc pápa.Romániában utoljára húsz éve járt katolikus egyházfő: II. János Pál pápa 1999. május 7–9. között látogatott el Bukarestbe. Akkor az apostoli látogatás a román fővárosra korlátozódott, ami csalódást okozott az erdélyi magyar anyanyelvű hívek körében. Őszentsége Ferenc pápa május 31-e és június 2-a között Bukarestbe, Jászvásárra és Balázsfalvára, valamint a csíksomlyói Mária-kegyhelyre utazik, amely közel 600 kilométerre található Szegedtől. Az eseményről lapunk helyszíni tudósítással jelentkezik majd.– 1999-ben a Vatikán és a román ortodox egyház viszonya nem tette lehetővé, hogy a pápa ide látogasson, nem tudott eljutni Erdélybe, ami egyfajta sértés volt az itt élő emberek számára, ezért rendkívüli jelentőségű a júniusi látogatás. A székelyek szilárd hitét erősíti ez az alkalom, és az egy héttel későbbi csíksomlyói búcsú fényét is emeli – vélekedett a plébános, aki izgatottan készül a találkozóra.– 2005-ben Kölnben egy ifjúsági találkozón ötven méterre voltam XVI. Benedek pápától, bízom benne, hogy most, ha nem is szelfizhetek a Szentatyával, közel kerülhetek hozzá. Az én hitemet, hivatásomat, a papságomat is erősíti ez a találkozó – tette hozzá Fazakas Attila, aki Bukarestbe, Jászvásárra és Balázsfalvára is ellátogat majd.Oláh Zoltán kanonok, a szentírástudomány tanára, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatással kapcsolatos kommunikációs vezetője a Magyar Kurír című, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított hírportálnak elmondta, nagy örömmel fogadták a hírt a főegyházmegyében.– Nagy megtiszteltetés, hogy az egyházmegye ezeréves történelme során most először látogat pápa Erdélybe, Székelyföldre, a magyar katolikusok búcsújáró helyére, Csíksomlyóra – mondta a kanonok, akit kedden mi is többször kerestünk telefonon, de nem sikerült beszélnünk vele.A szentmisét a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatok mintájára készítik elő, azaz szabadtéren, a somlyói nyeregben mutatják be. A liturgia nyelve a latin lesz, a homíliát Ferenc pápa olaszul mondja, azt fordítják majd magyar nyelvre.A látogatás erősen megosztja a helyieket. A Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjéről szóló híreket sokan úgy kommentálták, hogy a román állam ezt az alkalmat is arra használja majd ki, hogy a román egyesülés századik évfordulóját ünnepeljék. A balázsfalvi látogatás sem véletlen, hiszen a település 19. századi román nemzeti mozgalom központja lett. 1848. május 15–16-án itt, a „Szabadság mezején" tartották a románok nagy nemzetgyűlésüket.– Gondolkodunk rajta. Attól függ, lesz-e szállás a környéken. Négy panzióval tárgyalunk, de tudni kell, hogy ilyenkor pillanatok alatt a duplájára emelik az árakat. Buszunk van, megfordult a fejemben egy hosszú hétvége szervezése a pápalátogatás idejére – mondta Hegyesi Sándor, a szegedi Top Tours utazási iroda vezetője.Molnár Hedvig Katalin, a szegedi Medicina könyvesbolt vezetője hosszú ideje szervez kirándulást a csíksomlyói búcsúba. Érdeklődésünkre azt mondta, egyelőre nem változtat az eredeti terveken, ők a június 8-i szentmisére mennek. – Ha sokan nyaggatnak, akkor megszervezem az utat a pápalátogatás idejére is. Ha kell, elmegyek mindkét hétvégén – tette hozzá.Szent II. János Pál pápa a pápák közül elsőként két alkalommal is ellátogatott hazánkba. 1991-ben szentmisét tartott Esztergomban, Máriapócson, Pécsett és Budapesten, ökumenikus istentiszteletet mutatott be Debrecenben. 1996-ban a millenniumát ünneplő Pannonhalmi Bencés Apátságot kereste fel, és Győrben is misézett. Tavaly októberben Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese vatikáni látogatásán tárgyalást folytatott Pietro Parolin szentszéki államtitkárral. A miniszterelnök-helyettes a közmédiának azt mondta, a megbeszélésen szó volt a pápa magyarországi látogatásának lehetőségéről. Ezzel összefüggésben elmondta, a pápát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a magyar kormány egyszerre hívta meg, ezt Áder János államfő tolmácsolta is korábban.A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődött, katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált, a magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösdjén, több százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú és szabadtéri szentmise a két hegy közti nyeregben.