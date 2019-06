Érezhetően emelkedik a migrációs nyomás

Még mindig a déli határszakaszon pró­­bálkoznak a legtöbben. Az újból fokozódó migrációs nyomásról az országos rendőrfőkapitány beszélt nemrég Röszkén. Balogh János akkor elmondta, az illegális migrációs nyomás elsősorban a szerb–magyar ha­­társzakaszon az utóbbi időszakban növekedett.



A tapasztalatok szerint a leg­­többen továbbra is Röszké­nél próbálnak Magyarország­­ra jutni. Vannak, akiknek em­­­bercsempészek segítenek, de egyre több a magányosan útnak induló migráns is.



Csak Röszkénél csaknem 30 illegális határátlépési kí­sérlet történt az elmúlt alig egy hónapban. A módszerek vál­to­­zatosak, vannak, akik ka­mionokba rejtőzve próbálják átlépni a határt, de a rendőrök egy hete egy pléddel letakart migránsra bukkantak egy autóban. Őt egy szerb rendszámú autóval érkező férfi hozta. Nem tudni, mit gondoltak a határon dolgozók munkájáról, de nem bonyolították túl az álcázást. Az utas török állampolgárnak vallotta magát, de ezt nem tudta igazolni. Eljárás indult ellene és a sofőr ellen is.



Az ilyen és hasonló esetek megelőzése érdekében, valamint hogy a határon dolgozó rendőrök is tudjanak pihenni, a honvédség újra katonákat küldött a határra. A hónap elejétől három hónapig váltásonként kétszáz katona vesz részt a határőrizetben. Augusztus vé­­géig összességében ezer katona lát el támogató feladatokat a magyar–szerb határon.