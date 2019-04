Erősödik a sofőrképzés a Csonkában

Fotó: Frank Yvette

Az megállapodás értelmében a centrum egyes tagintézményeiben OKJ képzéssel megszerezhető a tehergépkocsi-vezető szakképesítés, erre ráépülve pedig „C" kategóriás jogosítvány és Gépjármű Képesítési Igazolvány is.Angyalné Kovács Anikó, a centrum főigazgatója elmondta, jó munkakörülményeket és versenyképes jövedelmet ígér a WABERER’S a képzést elvégzőknek, valamint hangsúlyozta, hogy a Csonkában logisztikusokat és autószerelőket is képeznek. A fuvarozó cég HR igazgatója, Túri Péter azt emelte ki, hogy a cégcsoport több mint 8 ezer munkavállalót foglalkoztat és a létszám döntő többsége gépjárművezető. Hiányszakma náluk a karosszérialakatos és az autószerelő is, ezért is igyekeznek mielőbb bekapcsolódni a szakképzésbe.– A WABERER’S elkötelezett a sofőrszakma népszerűsítésében és az utánpótlásképzés támogatásában, ezért segíti az oktatásban részvevőket – mondta. Megtudtuk, a képzésben résztvevők számára későbbiekben a cég külön megállapodás keretében – és a társaság költségén – lehetőséget kínál az „E" kategóriás, azaz nehéz pótkocsi vontatására jogosító vezetési engedély megszerzésére is.Tóthné Bíró Zsuzsanna a Csonka igazgatónője hangsúlyozta, nem csak szakmát adnak a náluk tanulóknak, hanem jövőképet is szeretnének, hogy ne csak papírjuk legyen az iskolában végzőknek. Avramucz Mihály, a centrum kancellárja elmondta, minél készebb embereket szeretnének adni a munkaerőpiacnak, ezért fontos, hogy már az iskola szintjén megjelenjen az ipar, a vállalatok világa.