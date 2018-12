Erre számítsanak, ha a hétvégén át akarják lépni a határt

Röszke autópálya határátkelőhelyen, pénteken és szombaton kilépő irányban a buszok és tehergépjárművek tekintetében akár 60-120, míg személyforgalomban 60-90 perc várakozással számolunk. Vasárnap reggeltől estig a belépő irányban várható jelentős forgalomnövekedés, a buszok tekintetében 60-120 perc, személyforgalom tekintetében 60-90 perc várakozással számolunk. A teherforgalomban belépő irányban 60-240 perc is kialakulhat.



Tiszasziget, valamint Ásotthalom és Röszke közúti határátkelőhelyeken, a hétvégén 30-90 perc várakozással lehet számolni a személyforgalomban elsősorban belépő irányban.



Csanádpalota autópálya határátkelőhelyen, pénteken és szombaton a tehergépjárművek tekintetében belépő irányban 60-180, kilépő irányban 60-120 perces várakozásra lehet számítani. A személyforgalom tekintetében ki- és belépő irányban 30 perces várakozással számolunk hétvégén a bevásárlóturizmus és a vendégmunkások utazása miatt. Buszforgalom esetében a hétvégén esetenként 60-120 perc várakozás is kialakulhat.



Nagylak közúti határátkelőhelyen a személygépjárművek és a buszok esetén 30-60 perc várakozás alakulhat ki mindkét irányban.



Kiszombor közúti határátkelőhelyen szombaton és vasárnap a reggeli időszakban a fürdőlátogatók megjelenése okozhat forgalomtorlódást és maximum 30-60 perc várakozást. A tehergépjárművek esetében pénteken és szombaton kell nagyobb forgalomra számítani. Buszok tekintetében a hétvégi időszakra tevődik a forgalom többsége, a várakozás 30-60 perc is lehet.