Tavaly nyáron megírtuk: Szeged szebb lesz, mint volt címmel táncdrámát alkotnak a szegedi nagy árvíz 140. évfordulójára. A Délikert, a Suhancok és a Tiszavirág Táncegyüttes táncosai a Kecskési Művelődési Házban próbálnak, a napokban megnéztük, hogyan készülnek az ősbemutatóra. – Komoly kutatómunka előzte meg a darab elkészültét, az volt a célunk, hogy érzékeltessük a tragédia mélységeit – magyarázta Hell István szövegíró. Ezért azt a megoldást választották, hogy egy kisember sorsán keresztül mutatják be az 1879. március 12-én történteket. Bitó János szegedi halász a történet főszereplője, akit az egyik táncos, Bogár Szabó Bálint alakít. A néptáncos elmondta, a darab nyelvezete nem könnyű, a szögedies beszédet nehéz volt elsajátítania.– Az volt a nehéz, hogy ne csak egy tragédiát mutassunk be, hanem az érzelmi oldalát is átadjuk annak az éjszakának, amikor emberek szenvedtek, életek mentek tönkre – magyarázta Simoncsics Pál koreográfus-rendező. A tragédiáról nem született még komolyabb mű. A szöveg, a zene, a koreográfia. minden eredeti. – A táncdráma zenéjét Szalárdy Levente írta, amelyet rockalapra készített el, ám komoly- és népzenei alapjai is vannak, és maga a tánc is kilép az autentikus folklórból – magyarázta Hell Nikolett dramaturg. A Szegedért Alapítvány gáláján, március 12-én a Szegedi Nemzeti Színházban mutatják be először az egyfelvonásos művet, majd egy hét múlva, március 18-án is megnézhetik az érdeklődők a táncdrámát.