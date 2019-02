Esély a speciális képzési igényű egyetemi hallgatóknak: hallássérült is lehet orvos

Agócs Levente hallássérült orvostanhallgató nyakában a vevőkészülék, így messzebbről is hallja Arany Tünde audiológus szavait. Fotó: Karnok Csaba

Agócs Levente olyan, mint a többi egyetemista, csak a fülében lévő látványos, kék színű hallókészülék jelzi: speciális képzési igényű hallgató. A fiatalember hároméves kora óta hallássérült, mindez nem akadályozza tanulmányaiban, most negyedéves az SZTE Általános Orvostudományi Karán. Neki ép társaival szemben sokkal nagyobb odafigyelést és koncentrálást igényel egy-egy előadás követése, lejegyzetelése vagy egy gyakorlaton való aktív részvétel.A Szegedi Tudományegyetem Életvezetési Tanácsadó Központjának munkatársai évek óta foglalkoznak speciális képzési igényű hallgatók támogatásával, hogy azok egyetemi polgárként teljes életet élhessenek az SZTE-n.– A SANSZ-programban a látás-, hallás-, mozgássérült és diszlexiás hallgatókat munkatársaink tájékoztatják a nekik járó támogatásokról, segítenek az ügyintézésben, információt nyújtanak a tanulmányi kedvezményekről. Emellett saját szolgáltatásokkal is igyekszünk megkönnyíteni a hozzánk forduló hallgatók mindennapjait – részletezte Nagy Katalin esélyegyenlőségi referens. Katalin kollégáival sokat dolgozott azon, hogy új, korszerű eszközöket szerezzenek be, amelyek óriási segítséget jelentenek a nagyothalló hallgatóknak. – Olyan eszközöket tudunk kölcsönözni a diákoknak, amelyek alkalmasak nagyobb távolságban és zajban a hallásvesztéssel rendelkező diákok beszédértési problémáinak leküzdésére – magyarázta a referens. Eddig négy hallgató vehette át és használja aktívan a rendszert. Az átadást megelőzően egy szakember ellenőrizte a hallókészülékeiket és azok beállításait, ezt a feladatot Arany Tünde audiológus és tapasztalati szakértő látta el. Ez az előkészítő munka fontos feltétele volt a sikeres bevezetésnek, hiszen ez biztosította a hallókészülékek és az új eszközök kompatibilitását. Levente meg is mutatta: egy okosmikrofont kaptak, amelyet a tanár, az előadó a nyakába akaszt, míg annak vevő része a hallgatónál van. – Normál esetben két méter a készülékem hatótávolsága, ám ezekkel az eszközökkel egy nagyelőadóban is hallok mindent. Kevésbé fáradok ki abban, hogy koncentrálok a nyüzsgésben arra, mit mond a tanár – részletezte az orvostanhallgató. Leventétől megtudtuk, gyermekintenzíven szeretne dolgozni, a vevőkészülékhez csatlakoztatható sztetoszkóp is, így nem akadályozza munkájában halláskárosodása.Nagy Katalin esélyegyenlőségi referens elmondta, úgy tudja, a szegedi egyetem volt az első, ahol ettől a tanévtől ilyen modern és drága eszközökkel segítik a hallássérült hallgatókat, hogy teljes értékűen részt vehessenek és bekapcsolódhassanak a kommunikációba. Az új eszközöket minden hallgatónak ki tudják kölcsönözni, függetlenül attól, milyen márkájú segédeszközt hord.