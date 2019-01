Esküvői forgatag az Árkádban - galéria

Mintegy hatvan kiállító várta a fiatal párokat a VI. Szegedi Esküvő Kiállításon az Árkád bevásárlóközpontban. A hagyományos szolgáltatások – éttermek, dekorációs ötletek, szebbnél szebb menyasszonyi ruhák – között találkozhattunk hajhosszabító stúdióval is. Megtudtuk, a tartós hajhosszabbítás mellett a nagy napra csatos alkalmi hajat is készítenek eredeti hajból igény szerint. Több szolgáltató is kerek évfordulót ünnepelt, az Ékszergödör például idén 100 éves, a regisztráló párok között az általuk készített Swarovski kristályokkal díszített esküvői ékszert sorsolták ki. A Context-Szeged 30 éve kínálja szolgáltatásait, az idei férfi öltöny divatot a kifutón is bemutatták. Szakál Andreától megtudtuk az esküvői öltönyökben a fekete és a szürke mellett divatos idén a kék is. Tortában az arany és az ezüst a nyerő, ám a vintage stílus is egyre népszerűbb.A színpadon divatbemutatók keretében csodálhatták meg az érdeklődök a legdivatosabb menyasszonyi és újasszonyi ruhákat és látványos bemutatókkal is készültek a szervezők. Rendkívül népszerű volt az álszertartás, ahol egy esküvői ceremóniát kísérhettünk végig. A Kazinczy Szalon gyönyörű menyasszonyi ruhájában vonult végig a színpadon, a szlovákiai Farkas Mónika , akinek frizuráját a Hajzuhatag Hajstúdió álmodta meg. A szépségkirálynő elárulta, több ruha közül választhatott, ez a fehér illett legjobban hozzá. Mónika fellépése nem volt véletlen, hiszen itt nyitották meg a regisztrációt az idei szépségversenyre. – Azt javaslom a jelentkezőknek, hogy a válogatóra natúr sminket tegyenek fel, és a hajuk is egyszerű copfban legyen, hiszen a kevesebb több – adott tanácsot a Mónika. Gera Gábor főszervezőtől megtudtuk, száz jelentkezést fogadnak, regisztrálni május 31-ig lehet, amint feldolgozzák az adatokat, értesítik a hölgyeket a válogató helyszínéről és időpontjáról.