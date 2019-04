Esőben szlalomoztak a motorosok Dorozsmán - Fotók, Videó

Talmácsi Gáborként távozhattak a dorozsmai nagybani piacról azok a motorosok, akik a szakadó eső ellenére részt vettek a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának vezetéstechnikai tréningjén szombaton. A rendőrség azért szervezte az oktatást, mert tavasszal újra útra kelnek a motorosok, akiknél a baleseti kockázat átlag feletti.– A tréning lényege, hogy rendőrmotoros-oktatók, illetve motoros rendőrök gyakoroltatják a civil motorosokat különféle vezetéstechnikai alapfogásokra. Erre azért van szükség, hogy a közutakon biztosabban közlekedjenek, és elkerülhessék a baleseteket – mondta a Délmagyarországnak Torzsa Endre rendőr alezredes.A motorosoknak két pályát építettek, egy könnyebbet és egy nehezebbet. – A motorosok önállóan is végigmehetnek a pályákon, de a kollégáim a bonyolultabb gyakorlatoknál természetesen ott vannak, segítenek, és menet közben is instrukciókkal látják el a motorosokat – tette hozzá az alezredes.Torzsa Endre szerint a legfontosabb, hogy a motoros érezze a saját és a járműve korlátait is, és az alezredes azt is elmondta, hogy az esős idő jól is jött nekik meg nem is.– Azért nem örülünk neki, mert így nyilván kevesebben jöttek el, mint ha sütne a nap, viszont aki a vizes pályán megtanulja biztonságosan vezetni a motorját, annak a száraz utak valószínűleg már nem jelentenek majd gondot – mondta.Így lehet ezzel mostantól Török Tibor is, aki Orosházáról csak a vezetéstechnikai tréning miatt motorozott át Szegedre. – Gyakorolni jöttem, hogy jobban menjen majd a szezonban a motorozás. A tréning nagyon hasznos, mert hiába motorozik valaki rengeteget, télen kicsit berozsdásodik, így szükség van a gyakorlásra – mondta a férfi, aki évi 24 ezer kilométert tesz meg motorral, mégis szinte minden tavasszal ellátogat a szegedi vezetéstechnikai tréningre.A rendőrség szerint a motorkerékpáros baleseteknek több oka is van, de a legnagyobb rizikófaktor az emberi tényező. A legtöbb baleset évek óta vagy azért történik, mert túl gyorsan ment a motoros, vagy mert nem adta meg az elsőbbséget. De a lista elején van szabálytalan irányváltoztatás és a szabálytalan előzés is. A motorkerékpáros balesetekben meghaltak vagy megsérültek 70 százaléka egyébként 35 évnél fiatalabb.