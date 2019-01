Étteremben is mulatott az úri közönség Szegeden - Funkybuli és élő zene mellé jól csúszott az étel, ital

Házibuli, szórakozóhely, utca – ezek közül választhat, aki felszabadultan szórakozva kívánja zárni az évet. Mi a legkényelmesebb megoldás mellett tettük le a voksunkat, két belvárosi étterembe látogattunk el, és ott tekintettük meg a közönséget, valamint az ételkínálatot.– Imádjuk a hely varázsát és szeretjük a funkyt, szenzációs a kaja, talán még jobb is, mint tavaly – áradozott a szegedi Monster Downtown szilveszteri bulijáról Vajda Gabriella. Az étteremben malacsülttel és funkyval búcsúztatták az óévet. Itt már kora este jó volt a hangulat, Grooverider C és Dj Alma keverte a zenét. Mizsik Attilától, a hely egyik tulajdonosától megtudtuk, közel kétszázan döntöttek úgy, hogy náluk szórakoznak az év utolsó napján. Idén szélesebb ételkínálattal várták a vendégeket, az ételeket máshol helyezték el, így szellősebb volt a vendégtér.A malacsült mellett a burgundi marha burgonyafánkkal, a borjúpaprikás és a mézes-csilis oldalas is jól fogyott, a gyengébb gyomrúak rántott gombafejekből és márványsajtos, csőben sült karfiolból csipegethettek. Sétálójeggyel olcsóbban meg lehetett úszni a mulatságot, ebben az esetben este fél tizenegytől lehetett szórakozni a Monsterben.A nemrégiben több évtizedes kényszerszünet után újra megnyílt Hági étteremben egész estés hangulatos élő zene mellett lehetett enni és inni. Itt olyan klasszikus fogások sorakoztak a svédasztalos kínálatban, mint a töltött káposzta, a sült hurka és kolbász, valamint a konfitált kacsacomb.