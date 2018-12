Év Települése díjban részesült Kübekháza - Molnár Róbert polgármester szerint az elismerések a közösségi munkáért járnak

Nyár Kübekházán. Molnár Róbert polgármester joggal büszke településére. Fotó: Török János

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Virágos Magyarország versenyben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Kübekházát az Év Települése díjban részesítette. Az oklevelet karácsony előtt juttatta el az ügynökség az önkormányzathoz. Molnár Róbert polgármester elmondta, további két oklevelet is kapott a település: az egyiket kiemelkedően végzett közterület-rendezéséért és közösségépítéséért, a másikat pedig a „Legvirágosabb úti cél" facebookos közönségszavazáson elért eredményéért.Hegedűs Zoltán önkormányzati képviselő az elismerésekre reagálva elmondta, 2002 óta kiemelt jelentőségű az önkormányzat éves költségvetésében a településfejlesztésnek és a település közterületeinek rendezési ügye.– Ez a közösségi összefogás eredménye és elismerése. Fontosnak tartom, hogy élhető közösséget teremtsünk, ezért akit csak lehet, bevonunk a munkába. Ezek a díjak nemcsak a parkjainknak szólnak, hanem a közösen elvégzett munkának is – tette hozzá a polgármester.Kübekháza jövő évi költségvetésében is komoly összegeket szán a játszótér, az utcák fejlesztésére, temetőkerti új parcellák kialakítására, új főtéri parkolók kiépítésére és a zöld felületek öntözőrendszerének fejlesztésére.