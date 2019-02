Évek óta a Maty-éren edzenek, akik most Dél-Afrikában nyertek: nem a szerencsén múlt a horgászaink vb-győzelme

A makói-szegedi Erdei Attila is rendszeresen jár a Maty-érre versenyezni. Fotó: Karnok Csaba

Erdei Attila etetőanyagáról ismert, Walter Tamásnak több városban működik horgásznagyáruháza, Döme Gábor cége is sok mindent forgalmaz, aminek a vízparton lehet hasznát venni. Kis túlzással, olyan ez, mint ha Cristiano Ronaldo tervezné a saját futballcipőit. Az említett három sportoló is tagja a magyar csapatnak, amely a napokban – ahogy tegnap megírtuk – a IV. Horgász Világjátékok édesvízi szakágában az éremtáblázat élén végzett Ugyan többen vannak, akiknek nincs ilyen hátterük, de a kapcsolat közvetlen a versenyzők és a gyártók, forgalmazók között.Dél-Afrikában most többféle horgászmódszerrel zajlott a világbajnoki megmérettetés. A Magyar Országos Horgász Szövetség csapatai közül a csónakos pergetésben – műcsalit vontatnak, ezzel ragadozó halakat fognak – részt vevő válogatott ezüstérmes lett. A pontyozó válogatott a 8. helyen végzett. A női úszós válogatott aranyérmet szerzett. A feederezők versenyében – itt a nagyon érzékeny bot gyufaszálvékony vége jelzi a kapást – a magyarok szintén aranyérmet szereztek. A résztvevők kedden tértek haza Magyarországra.A tegnapi számban megjelent hírünk azért nem volt pontos, mert a magyar küldöttségnek nem három, hanem hat versenyző, szakvezető, segítő tagja is kötődik Csongrád megyéhez. A makói–szegedi Erdei Attila mellett a csanyteleki Szabó Tamás, a szegedi Roskó Péter, a gyulai, de tizenéve itt versenyző Vidó Ferenc, a makói Ambrus Tibor, illetve a kiszombori Walter-Barna Diána, aki férjével együtt lett világbajnok. Különben az egész magyar mezőny „hazajár" Csongrád megyébe évek óta, a Maty-éri evezőspálya ugyanis az ország egyik legjobb horgászversenypályájának is számít.– A laikusok azt gondolják, a horgászathoz sok szerencse kell, pedig a felkészültség számít igazán – mondta lapunknak Láda Gáspár, a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. – Fontos a technikai felkészültség: mindene kéznél legyen a versenyzőnek ahhoz, hogy a helyzethez a legjobban tudjon alkalmazkodni. Ugyanilyen fontos a tapasztalat, amit élete végéig csiszolgat. A szerencsének is van persze szerepe: a horgászhelyeket, amelyek nem egyformák, sorsolás útján választják ki.– Jól sikerült a felkészülés az edzésnapokon, jól segítettük egymást, megfelelő volt az információáramlás köztünk – értékelte a verseny tanulságait lapunk kérdésére Erdei Attila, a világbajnok feederválogatott tagja. – Zömmel pontyot fogtunk, de 30-40 dekás és nagyobb amurok is jöttek. Fogtam mud fisht és yellow fisht, ezek ottani halak – és volt afrikai harcsa is.– Nagyon boldog vagyok, mert bár az eredményeim alapján évek óta tagja vagyok a válogatottnak, erős a mezőny, először jutottam ki világversenyre – nyilatkozta Szabó Tamás, aki a csongrádi Bársony István Szakgimnázium szakoktatója. Az ötnapos felkészülés alatt horgászott, de szombaton és vasárnap a társait segítette, amivel csak tudta. – Szombaton a hollandoknak, akik aznap előttünk végeztek, sokkal jobban kedvezett a sorsolás. Akkor már sejtettük, meglesz a dobogó. Vasárnap pedig a szombatinál jobb helyeket kaptunk. Hosszú utazás, 360 kilométernyi autózás Afrikában, jobbkormányos kocsival – életre szóló élmény volt!