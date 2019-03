Évente több mint 5000 lábamputációt végeznek Magyarországon érszűkület miatt

Néhány perces, fájdalommentes vizsgálattal kideríthető, megfelelő-e a keringés az alsó végtagokban. Fotó: Török János

A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság ismét megszervezte a magyarországi érbetegségek napját. A Szeged Plazában tegnap várták az érdeklődőket tanácsadással, rizikófelméréssel és tájékoztató kiadványokkal. Összesen 40 jelentkezőt tudtak megvizsgálni a szakemberek, az érdeklődés azonban olyan nagy volt, hogy az időpontok már a kezdés előtt elfogytak.– Nem voltam még ilyen vizsgálaton korábban, mivel azonban mostanában görcsöl a lábam, és nehezen járok, azt gondoltam, eljövök. Voltam háziorvosnál is, de csak annyit mondtak, tornáztassam, attól majd elmúlnak a panaszaim – mesélte Molnár Sándorné, aki a meghirdetett időpont előtt másfél órával érkezett, így neki még jutott sorszám.Pedig a hasonló panaszokat nem szabad félvállról venni: a járóképesség romlása az érszűkület első tünete lehet. – Minél súlyosabb, annál rövidebb távot tud a beteg megtenni – mondta el Palásthy Zsolt, az SZTE Sebészeti Klinika Érsebészet osztályának vezetője. – A következő fokozat, ha már nyugalmi helyzetben is fáj a láb, a legsúlyosabb stádiumban pedig fekély és üszkösödés is jelentkezik. Utóbbi két esetben műtét nélkül ritkán lehet megmenteni a végtagot, miközben a korai stádiumban diagnosztizált eseteket többnyire célzott gyógyszeres kezeléssel is sikeresen lehet kezelni. Ezért fontos, hogy a betegek idejében orvoshoz forduljanak.Az alsó végtagi érszűkület nagyjából 400 ezer embert érint Magyarországon, évente 5-6 ezer esetben pedig amputációval végződik. Ez kétszerese a szomszédos Ausztria adatainak.– A cukorbetegség, koleszterin-anyagcserezavar, magas vérnyomás, túlsúly, mozgásszegény életmód és a dohányzás mind rizikófaktorok – mondta el Palásthy Zsolt. – Aki érintett, annak mindenképpen érdemes a háziorvosánál kezdeményeznie a kivizsgálását. Tünetek jellemzően 50 éves kor után jelentkeznek, de férfiaknál akár már 30-40 éves korban is előfordulhatnak.Ilyen rizikószűrést végeztek tegnap a Szeged Plazában is, bár a szakrendelésen tapasztalható több hónapos várólista miatt jó néhány, már diagnosztizált beteg is úgy gondolta, kihasználja a lehetőséget, és eljön egy ellenőrzésre. Ez a rendezvény azonban nem erről szólt, hanem a még nem diagnosztizált betegek feltérképezéséről.Az érszűkület mellett egyébként idén a krónikus vénás betegségeket is szűrték. A visszeresség különböző formái akár a felnőtt lakosság 60 százalékát is érinthetik. Sok esetben csak esztétikai problémáról van szó, azonban ha a nagyobb vénák is elégtelenül működnek, az elhanyagolt esetben súlyos keringési zavar, akár lábszárfekély is kialakulhat. Mindkét betegség megelőzésében a társbetegségek kezelésén túlmenően rendkívül fontos az egészségtudatos életmód: rendszeres mozgás, egészséges táplálkozás és a káros szenvedélyek – dohányzás – mellőzése.