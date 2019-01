Évi 60 ezer tonna szemetet dolgoznak majd fel az új csarnokban: 6,7 milliárdból fejlesztik Szeged hulladékgazdálkodását

Két-három évig nőhet még a szeméthegy



Egyre magasabb a Sándorfalvi úti szeméttelep, így látják ezt olvasóink is. Megkérdeztük, mekkora a kapacitása, kiderült, a „szeméttelep" – szakszóval: depónia – jelenleg 36 méter magas. Az engedélyezett betöltési szint 40 méter. A depónia bővítés nélkül legalább még 2-3 évig tudja biztosítani a hulladékok ártalommentes elhelyezését. A Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. munkatársától megtudtuk, terveik között szerepel a depónia magassági emelése, amelynek érdekében az illetékes környezetvédelmi hatósággal hamarosan megkezdik a tárgyalásokat.

A Sándorfalvi úti telepen a hulladékválogató csarnok jelenleg már csak három műszakban tudja ellátni a feladatát. Évente megközelítőleg 8500 tonna hulladékot dolgoznak fel és adnak át a hasznosítóknak.– A csarnok 1999-ben kezdte meg a működését, a gépek elavultak, felújításuk és korszerűsítésük szükségessé vált – tudtuk meg Koltainé Farkas Gabriellától, a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft. ügyvezető igazgatójától. Így nagy szükség van Szeged és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére, amelyet az A-Híd Építő Zrt. és a MENTO Környezetkultúra Kft. kivitelez. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) nettó 6,7 milliárd forintos támogatásából a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén különös hangsúlyt fektetnek az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.A Sándorfalvi úti hulladék-előkezelő műben bővítik a csarnoképületet, amelyben minimum 60 ezer tonna hulladékot dolgoznak majd fel évente. A csarnok mellett új, 840 négyzetméteres bálatárolót és egy eszköztárolót hoznak létre. A beruházás eredményeképpen a csarnok feldolgozási kapacitása nő, évente akár 10-12 ezer tonna szemét válogatását is el tudják végezni. A projekt keretein belül bővül a meglévő hulladékválogató is, új hulladékszeparátorokat és bálázógépet telepítenek bele szállítószalagokkal együtt. – A beruházás célja, hogy a vegyesen gyűjtött hulladékokat anyagukban hasznosítsuk. A tervezett technológia szenzoros szeparátorokkal, optikai módszerek alkalmazásával biztosítja a papír, a műanyag és az italoskarton hulladékok leválasztását, mágneses szeparátorokkal pedig a fémhulladékok leválasztását – magyarázta az ügyvezető.A fejlesztés része, hogy Szőregen új hulladékudvart létesítenek, ennek kapcsán korábban voltak lakossági tiltakozások. A megfelelő helyszín kiválasztására népszavazást tartottak, így a Magyar, a Palackozó és a Gyár utca kereszteződésnél 1661 négyzetméteren egy új hulladékudvar épül. A szőregi hulladékudvaron csak szelektív hulladék helyezhető majd el lakossági mennyiségben, így például papír, műanyag, fém, üveg, építési bontási hulladékok, zöldhulladék. Koltainé Farkas Gabriellától azt is megtudtuk, Röszkén és Balástyán négy hulladékgyűjtő szigetet helyeznek ki. A gyűjtőszigeteken 4-4 darab kerekes 1100 literes szelektív hulladéktárolókban papír, műanyag, üveg- és fémhulladékot gyűjtenek.Jelenleg a tervezési munkálatok vannak folyamatban, a kiviteli tervek elfogadását követően kezdik meg az építési munkálatokat, várhatóan az év közepén.