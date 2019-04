Évtizedes probléma oldódhat meg: elkezdődött a Kollégiumi út fejlesztése

850 millióból rekonstruálják a Kollégiumi út – Dorozsmai út – Fonógyári út közötti szakaszt.

Fotó: Török János

A hétfői ünnepélyes terület átadón Nagy Sándor alpolgármester kiemelte, ebben az uniós ciklusban 5,5 milliárd forintból három iparterületi út fejlesztése történik meg, ebből egyik lesz a Dorozsmai út túloldalán lévő, meglévő iparterület útjának rekonstrukciója, ez jelenleg a tervezési szakaszban van, második a Vértótól a Béketelepen keresztül az ELI-hez vezető út megépítése, míg a harmadik a most elindult fejlesztés, vagyis a Kollégiumi út renoválása.Mint mondta, évtizedes problémát orvosolnak, a terület mellett lévő cégek vezetői már évekkel ezelőtt jelezték a városvezetésnek, hogy komoly fejlesztési lehetőség ez. 1675 méter hosszan, 8,5 méter széles út épül, a kétszer 3 méteres autósáv mellett mindkét oldalán biciklis sáv is épül, hiszen cél a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, ezért a Kollégiumi út – Fonógyári úti csomópontban a kerékpáros átvezetés is megoldódik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. néhány száz méteren kijavítja az aszfaltot a Fonógyárin, illetve a forgalomirányítási technikáról is gondoskodnak. A Kollégiumi úton lesz még öt buszmegálló, így a dolgozók könnyebben eljutnak majd a munkába, ugyanis tervben van egy buszjárat útvonalának kialakítása ebbe az irányba. Gondoskodnak még közvilágításról és a csapadékvíz elvezetéséről, illetve a zöldterület rendezéséről is. A kivitelező 180 napot kapott a munkálatokra, ezt követi a forgalomba helyezési eljárás, majd a hatóságok jóváhagyása. Így a tervek szerint jövő év elején adják át az új útszakaszt.