Ez mindent visz - szó szerint

Ez a közúti életkép Hegyeshalomtól nyugatra aligha képzelhető el, mifelénk viszont még mindig természetes. Fotó: Kuklis István

A gép – két utánfutón húzva egy háromnegyed autót és egy kismotort – haladt, ha nem is gyorsan. Találgatni nem érdemes, milyen súlyú lehet ez a dupla vontatmány. A rotációs kapákhoz gyártanak utánfutót. Egy hasonló méretű alatt azt lehet olvasni, hogy 2,5 mázsát bír el. A nehézségek azonban hozzáértéssel és leleménnyel áthidalhatók, mifelénk így.A rotációs kapa nem kelet-európai, még csak nem is európai találmány. Egy ausztrál fejlesztő, Arthur Clifford Howard készített először ilyen kerti gépet 1912-ben. Nálunk a kiskertmozgalom idején kezdett terjedni igazán. Ma már vannak nagy teljesítményű, nagyobb művelési szélességgel és mélységgel dolgozó gépek, amelyek bírják a nehéz munkát, rezgésük csillapított, károsanyag-kibocsátásuk alacsony. Fűnyíró adapter, körmös kerék, többféle eke, hóeltakarításhoz való tolólap is tartozhat hozzájuk. És gyártanak ilyen gépet elektromos változatban is, ami harminc centi szélesen, öt-hat centi mélyen lazítja fel a földet. Annak nyilván nem érdemes kerekekre cserélni a kapáit.