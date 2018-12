˝Ez olyan család, ahol mindenki tud mindent˝ - Szávai Viktória megcsalt feleséget alakít Az utolsó üzletben

Szávai Viktória vendégművészként játszik Szegeden. Fotó: Frank Yvette

Az utolsó üzlet bankárának, Kohner Artúrnak a feleségét alakítja Szávai Viktória, aki vendégszereplőként érkezett Szegedre. A darab plakátján szigorú, szúrós tekintettel néz a kamerába.Adódik a kérdés, milyen ez a feleség, aki ilyen mogorván néz? – Egy olyan feleséget alakítok – Weiss Helént –, akit megcsal a férje, tehát sok oka nincs a vidámságra. Olyan élethelyzetben van, ahol rengeteget kell küzdenie, hogy megtartsa a férjét – mesélte Szávai Viktória, mielőtt bemasírozott bőrönddel, lila kiskosztümben, élénk rúzzsal a száján, haját tökéletes kontyba rendezve a színpadra.– Nem akarom lelőni a poént, mert dupla izgalmat ad a történetben, hogy merre is halad ez a szerelmi szál. Ott a szerető, Lola, a férj pedig gyötrődik, kit válasszon a kettő közül.Kívülállóként érkezett a darabba, rajta kívül az összes szerepet a szegedi társulat tagjai játsszák, egy egyetemi hallgatóval, Krupp Bencével kiegészülve. – Nagyon jó élmény volt a többi színésszel együtt dolgozni. Ez egy társulati darab alapjáraton. Azonos nagyságú szerepekből áll, nagyon jó együtt gondolkodási folyamat alakult ki a próbák során. Közösen formáltuk az anyagot, amit Závada Pál írt.A közös gondolkodás a szöveg betanulására és kurtítására vonatkozik. Sokat húztak az alapanyagból, az eddig még ismeretlen darabból. – Nehéz a szöveg. Csomó olyan helyzet akadt, amit át kellett alakítanunk. Muszáj volt variálni vele, hogy jól használhatók legyenek a mondatok. A közérthetőség és a követhetőségmiatt húztunk.Még az utolsó héten is végeztek apró finomításokat a szövegen. Szávai Viktória szerint azonban ez szinte minden produkciónál így van. Játszott már olyan előadásban is, ahol az utolsó napon variáltak a befejező jelenettel. Az utolsó üzletben többnyire közösen állnak a színpadon, sok a családi, közös jelenet. A színésznő elmondta, hogy azért nehezek ezek, mert egyrészt bonyolult a szöveg, másrészt épp emiatt figyelni kell mindenkinek folyamatosan, mikor közelednek a végszavak. Egy pillanatra sem szabad lazítaniuk a színészeknek, nincs idő rá. Komoly agyi munka előadni a darabot, folyamatosan koncentrálni kell. A próbafolyamat sem volt átlagos. Nem egy stabil, áthághatatlan szövegkönyvet vettek elő, és a díszletet is csak öt nappal a premier előtt kapták kézhez, vagyis színpadhoz. Csak akkor szembesültek a valódi térrel, addig próbateremben próbáltak.– Amiatt is dupla fenekű a szerepem, mert ez olyan család, ahol mindenki tud mindent. Az összes családtag tudja: a férjem szeretőt tart. Mégis úgy tesznek, mintha nem sejtenének semmit, mintha nem lenne köztudott dolog, hogy megcsal. Persze közben én is úgy viselkedem, mintha ez egy leplezett dolog lenne. Ez a billegés teszi érdekessé. Mert nekem kifelé azt kell mutatnom a színpadi családnak, hogy nem tudom. Közben pedig mégiscsak egy nőt kell alakítani, akinek mérhetetlenül fáj ez az egész történet.