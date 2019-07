Ezekre figyeljen, ha egyedül indul el a gyerek - Hasznos tanácsok a vakációra

A gyerek legyen jól látható: az élénk színű láthatósági mellény növeli a biztonságot. Fotó: Török János

– A hőségben könnyebben lankad a figyelmük, ahogyan az autósoké is, ezért érdemes néhány tanácsot megfontolni, és alkalmazni a szünidei közlekedés során – figyelmeztet az Autós Nagykoalíció.Tudja, hogy merre jár gyermeke? Beszéljék meg a következő napját, hova megy, kivel, milyen útvonalon és közlekedési eszközzel jut el oda biztonságosan, még akkor is, ha egyedül kell indulnia. Aki már elég nagy ahhoz, hogy önállóan közlekedjen, jó, ha tart magánál mobiltelefont, hogy elérhető legyen a szülei számára, vagy tudjon szólni nekik, ha szükséges.Fontos, hogy megtanítsuk neki, séta vagy kerékpározás közben ne mobilozzon, és lehetőleg ne hallgasson zenét. Ha mégis, akkor csak olyan hangerővel tegye, hogy észlelje a közlekedés zaját, az autókat, a rendőr vagy mentő szirénáját.Gondoskodjunk arról, hogy a gyermek öltözéke ne csak kényelmes legyen, biztonságos is. Védjen a napfénytől és az esőtől, és feleljen meg a „látni és látszani" elvének. Legyen a gyermek jól látható: élénk színű ruha, fényvisszaverő csíkok vagy kiegészítők, főleg ha este is közlekedik. Bringázáshoz ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott a sisak, hasznos kiegészítő a kesztyű, a láthatósági mellény, a térd és könyökvédő, hosszabb utakon pedig a kulacs, javítószett és a pumpa is.Vegyük át a közlekedés alapvető szabályait: piros-tilos, jelzőtáblák jelentése, közlekedés az úton és a járdán, úton átkelés, fel- és leszállás stb. Ezeket gyakoroljuk be együtt a családdal, amit megtehetünk kedvenc útvonalainkon végighaladva, vagy a városi KRESZ-parkban, de a kisebb-nagyobb rendezvények baleset-megelőzési programjain is.