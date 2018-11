Ezekre figyeljünk az ünnepek alatt - közös sajtótájékoztatót tartottak a szegedi Dóm téren

A karácsonyi forgalomban vezessenek óvatosan

A gépjárművek műszaki állapotát és biztonsági berendezéseit ajánlatos a hosszabb utak előtt szakemberrel alaposan átnézetni, különös tekintettel az akkumulátor, a gumiabroncsok és a fékrendszer megfelelő működésére.

A száraz és jeges útszakaszok hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot és körültekintést kíván.

Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra, valamint üzemanyagra is. Érdemes tájékozódni az Útinformnál, a police.hu weboldalon vagy a rendőrség RUTIN applikációja segítségével az út - és időjárási viszonyokról.

Vigyázzanak értékeikre zsúfolt helyeken

A zseblopások megelőzésének érdekében érdemes a táskát elől viselve közlekedni. Az okmányokat, pénztárcát, mobiltelefont egymástól elkülönítve, belső zsebben vagy a táska elzárt rekeszében tárolni.

Értékeit, csomagjait ne hagyja látható helyen a gépjármű utasterében.

A PIN – kódot sose tegyék a bankkártya mellé! Amennyiben nem tudják megjegyezni, érdemes jól elkülönítve tárolni.

Ezekre figyeljünk, ha adventi koszorút készítünk

Az ünnepek alatt több a háztartási baleset

Közeleg az év végi ünnepi időszak. Ilyenkor több olyan tényező is egyszerre hat az emberekre, melyekre célszerű felkészülni. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezete, illetve a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége közös sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet az érintett időszak legfontosabb veszélyforrásaira, és azok elkerülési módjaira.Az év végi ünnepek alkalmából sokan útra kelnek, ezért ebben az időszakban megnő a forgalom az utakon, amely a téli időjárás specialitásait is figyelembe véve kiemelt óvatosságot igényel a közlekedőktől - mondta el Torzsa Endre r. alezredes, a Szeged Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője. Télen a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ezért fontos:M. Toronykőy Márta r. alezredes, a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője hangsúlyozta: a karácsonyra, szilveszterre való készülődés, bevásárlás idején az emberek általában figyelmetlenebbek, gyakran tartanak maguknál nagyobb mennyiségű készpénzt, több időt töltenek olyan helyeken, ahol tömeg van, például áruházban, piacon, karácsonyi vásárokban. Az ilyen helyszíneken, illetve a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön, sajnálatos módon számítani lehet különféle vagyon elleni bűncselekmények előfordulására.Az adventi és karácsonyi időszakban gyakoriak a gyertyák, mécsesek által okozott tűzesetek, amelyek megelőzésére idén is kiemelt figyelmet kell fordítani - hangsúlyozta Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.Hozzátette: az adventi koszorúkat mindig fémtálcán kell tárolni, a könnyen éghető anyagoktól (fa, papír, műanyag) távol. Fontos, hogy a meggyújtott gyertyákat soha ne hagyjuk őrizetlenül, hiszen a gyertyalángból pár perc alatt lakástűz alakulhat ki. A fák díszítésnél bevizsgált égősort használjanak, hiszen néhány száz forint spórolás többmilliós kárt okozhat. A fűtési szezon közepén a tüzelő-és fűtőberendezésekre is nagy hangsúlyt kell fektetni. A berendezéseket még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes ellenőriztetni, meghibásodás esetén pedig csakis szakemberrel javíttassunk. Ahol indokolt, ott szereljünk fel füst- vagy szén-monoxid-érzékelőt a család biztonságáért.A szóvivő kéri a lakosokat, hogy bízzanak meg a felszerelt jelzőkészülékekben. Ha sípol, akkor baj van. A hangjelzést követően mindenki hagyja el a helyiséget, ha tud, nyisson ablakot és értesítse a katasztrófavédelmet a 112-es telefonszámon.Mulati Árpád, az OMSZ Csongrád megyei Irányítócsoportjának vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az időszakban megnő a háztartási balesetek száma. Ilyenkor a konyhai forrázások, vágott, metszett sérülések miatt gyakran fordulnak meg a páciensek a sürgősségi osztályokon. Ezért az elővigyázatosság igen fontos. Emellett az ételfogyasztásnál is célszerű ügyelni a mértékletességre, hiszen ünnepekkor az epe bántalmak és a túlevés is probléma lehet.Szemesi Szilveszter, a CSMPSZSZ titkára elmondta: a polgárőrök idén is segítik a rendőrök munkáját. A vásárokban és a különféle rendezvényeken is megjelennek majd a biztonság támogatására, ami azonban a résztvevők közreműködése nélkül nem lehet sikeres. Az értékek biztonságos elhelyezésére a szakember külön is felhívta a figyelmet, hiszen apró odafigyeléssel megelőzhetők például a lopások vagy a gépkocsifeltörések.