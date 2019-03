Ezer szegedit tornáztatott meg Katus Attila, Béres Alexandra és Rubint Réka -fotók

A Topolya sori sportcsarnokban idén is sokan gyűltek össze azért hogy együtt tornázzanak Katus Attilával, Béres Alexandrával és Rubint Rékával. Az elsődleges cél azonban a jótékonyság volt, a rendezvény bevételét az SZTE Gyermekgyógyászati Klinika intenzív osztálya kis beteginek gyógyítására fordítják. Tajti Zsanett-től, az osztály egyik orvosától és az Intenzív Aerobik Nap szervezőjétől megtudtuk ebben az évben infúziós pumpákat vásárolnak majd a bevételből, a sportnapon az osztály szinte minden munkatársa részt vett önkéntesként.A napijegy áráért annyi különféle mozgásformát ismerhettek meg az érdeklődök, amennyit akartak vagy amennyit bírtak. A kínálat igen széles volt. A vasárnap reggel 8-kor kezdődő aerobik napon a szegedi fitnesz klubok trénereinek órái mellett igazi nagyágyúk is eljöttek Szegedre. A délelőtt favoritja Katus Attila volt, Best Body óráján több mint négyszázan mozogtak együtt. Délután Béres Alexandra súlykontroll, Rubint Réka alakreform gyakorlataival égethették a zsírt a szegedi hölgyek, na és persze urak is. A Topolya sori sportcsarnok küzdőterén, fiatalabbak és idősebbek, nők és férfiak mozogtak együtt a jó célért.