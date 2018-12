Ezren tüntettek a túlóra miatt Szegeden

A résztvevők a Rákóczi téren, a kormányhivatal épülete előtt gyülekeztek, onnan vonultak az Aradi térre a Dugonics és a Dóm tér érintésével. tüntetésen mások mellett felszólalt Tordai Bence országgyűlési képviselő, a Párbeszéd országos elnökségi tagja is. Azt mondta, Orbán Viktor hatalmát próbálja szimbolikusan lebontani. Megdicsérte Szabó Sándor szegedi szocialista országgyűlési képviselőt, aki a „rabszolgatörvény" elleni tiltakozásul másokkal együtt fújta a sípot a parlamentben. Közölte azt is, támogatja Botka László ötletét, és ő is azt javasolja a munkáltatóknak, hogy ne alkalmazzák a munka törvénykönyve által lehetővé tett 400 órányi túlórát. Mihálik Edvin , a Momentum szegedi elnöke azt mondta, üzeni Kövér Lászlónak, hogy nem akar elmenni az országból, ha nem veszik el az álmait, és nem teszik tönkre Magyarországot. Szerinte a Fidesz csak az erőből ért, addig kell az utcán lenni, amíg nem vonják vissza a törvényt.Nemcsak a Fideszé az ország, hanem mindenkié – ezt már Szabó Sándor mondta, aki közölte azt is: büszke arra, hogy Kövér László megbüntette a Parlamentben. Szabó Sándor szintén arra kérte az önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak Botka László kezdeményezéséhez.