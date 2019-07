Falakat bontanak, padlózatot cserélnek a Móra Ferenc múzeumban, a homlokzat újul meg először

– A lábazatot már leverték a kollégáim, ez látványbeton bur­kolatot kap majd. Felállványoztuk a parkra néző homlokzatot és a Tisza-part felőli oldalt. A homlokzat és a nyílászárok felújítása az elsődleges feladatunk – magyarázta Basics Ákos, a Bodrogi Bau Kft. kivittelezési egységvezetője azon a bejáráson, amelyen a sajtó képviselőinek bemutat­ták, hol tat a Móra Ferenc Mú­­zeum felújítása.A munkálatokat bő egy hó­napja, június 13-án kezdte meg a kivitelező. Ahogy lapunkban többször is beszámoltunk róla, a nyolc hónapig tartó rekonstrukció során teljesen felújítják a kultúrpalota homlokzatát és tetőszerkezetét, az épület te­­tején kilátót alakítanak ki, ahonnan majd belátható a Ti­­sza szegedi kanyarulata és a város nagy része. A korszerűsítés során a múzeum főépülete mellett a vár turisztikai célú fejlesztése is megtörténik 899 millió forintos uniós forrásból, amelyhez a város 500 millió forintot tett hozzá.A bejárást a körbekerített mú­­zeum előtt kezdtük, ahol azt is megtudtuk a homlokzat törtfehér lesz, míg a nyílászá­rókat zöld színűre festik, ugyanis ilyen volt az eredeti is. A külső renoválásra a munkaterület átadásától számítva 90 napja van a kivitelezőnek, utána ugyanis kezdődik egy másik beruházás: a Móra park rekonstrukciója, és egymást nem zavarhatja a két kivitelezés.A sétánk ezt követően a kultúrpalota belsejébe vezetett, ahol folyamatosan dolgoznak a szakemberek. A bejáratnál a korábbi ruhatár faburkolatát kerültük ki, annak helyén ugyanis lépcső vezet majd lefelé.– Az alagsorban lévő természettudományi, néprajzi és régészeti látványraktárba eddig csak kívülről tudtak bejutni a látoga­tók, most az a célunk, hogy be­lülről is le lehessen menni, ezért épül a lépcső – részletezte Fogas Ottó múzeumigazgató. Az aula is teljesen átalakul, új helyre kerül a recepciós pult, és a régi pénztár mögött kialakítanak egy közösségi teret vendéglátóegységgel.Több mint 40 éve állandó ki­­állítása a múzeumnak a termé­szetvédelmi tárlat, ez most teljesen megújul, modern külsőt kap: egybenyitják a mellette lévő teremmel, ahol a gyerekeknek interaktív közösségi teret hoznak létre. Itt elkezdték már a fal bontását, jelenleg a statikus szakvéleményére várnak.Az emeleten a lépcsőtől balra eső teremben történt a legtöbb változás, ezen még az igazgató is elcsodálkozott. Mint megtudtuk, a múzeum munkatársai az intézményben maradhattak a munkálatok ideje alatt, ám az építési területre nem léphettek, így ők maguk is most láthatták először, mennyi változás történt például a Móra-kiállítás helyszínén.– Ez a leglátványosabb rész, itt egy falat kibontottak, és az irodahelyiségek is eltűnnek majd. Egy galériát tervezünk, Móra Ferenc irodalmi munkásságát bemutató kiállítást alakítunk ki itt. Névadónkra méltó módon kell megemlékeznünk, így az életművét is szeretnénk minél populárisabban, interaktívan bemutatni – tudtuk meg a múzeumigazgatótól.Basics Ákos hozzátette, a teljes padlózatot kicserélik, és itt is megújulnak a nyílászárók. A Bodrogi Bau Kft. munkatársa azt is elmondta, az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkák, jelenleg harminc munkásuk dolgozik az épületben.– Látványos lesz még a teljes tetőhéjazat-csere, amihez kapcsolódóan épül majd két ki­­látóterasz is. Emellett a várban is zajlanak már a munkálatok. Mindezeket az ütemterv szerint január közepéig kell be­­fejeznünk – magyarázta a szakember. Fogas Ottótól azt is megtudtuk, többször tartanak majd hasonló bejárást, céljuk az, hogy a látogatók folyamatosan értesüljenek arról, milyen lesz a megújult kultúrpalota.