Falusi csok: ezernél is több otthon várja a fiatalokat

Július elsejétől vehető igénybe a falusi csok, és az ezt követő három éven keresztül nyújtható be. A támogatási rendszerben újdonság az általános csok szabályaihoz képest, hogy Magyarország 2500 preferált kistelepülésén használt lakás vásárlásához, és annak korszerűsítéséhez, felújításához vagy bővítéséhez akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető – jelentette be a napokban Gyopáros Alpár kormánybiztos.Hozzátette: újdonság szintén, hogy meglévő lakás vagy meglévő ház felújításához és bővítéséhez is kérhető forrás, akár 5 millió forint értékben. A kedvezményes hitel már az elmúlt hónapokban sokak érdeklődését felkeltette.Az ingatlan.com lapunkhoz eljuttatott közleményéből kiderült, a magánszemélyek által feladott hirdetések és érdeklődések száma országos szinten 71 százalékkal növekedett a falusi csok hatására az elmúlt 3 hónapban. Balogh László vezető gazdasági szakértő szerint ez alapján arra lehet számítani, hogy hosszú évek után megmozdulhat a kistelepülések ingatlanpiaca is.Csongrád megyében is forródrót van az ingatlanirodáknál, Molnár Attila, a Fair-m Ingatlaniroda vezetője lapunk kérdésére elmondta, már akkor megindult a roham az ingatlanpiacon, amikor a csok elindult, de a falusi csok tovább fokozza az érdeklődést.– Hatalmas a kereslet, ami be is árazza a piacot. Ami korábban 2-3 millió forintért volt eladó, most 5-6 millióba kerül. Az érintett megyei települések mindegyikén találni 5 millió forintért családi házat, amelyre körülbelül még ugyanannyit rá kell fordítani, de így is szólnak a feltételek. Az összeg fele költhető vásárlására, a másik része a korszerűsítésé.Ez a program jó azoknak, akik most házat árulnak faluban, jó az ingatlanosoknak, az építőiparnak, és azoknak az üzleteknek is, ahol berendezési tárgyakat, bútorokat vásárolhatnak a családok. Körülbelül még 10–15 százalékos keresletnövekedéssel számolunk, de a falusi csok mellett a babaváró támogatás is sokakat megmozgat, hiszen 3 gyermek esetén nem kell visszatéríteni a 10 millió forintot.Ha a kettőt összevonjuk, akár 25 millió forintot is kaphatnak ingatlanhoz a fiatalok, abból pedig már jól lehet gazdálkodni – nyilatkozta Molnár Attila. Hozzátette: jelenleg 1000–1200 körül van az eladó ingatlanok száma a falusi csokban érintett 44 megyei településen.Elfogadták a kormány 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akciótervét is, így a kistelepüléseken a lakásépítések, lakásberuházások ösztönzése érdekében a falusi csok rendszerében 5 millió forintig visszatérítik az áfát – derült ki Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtöki bejelentéséből.