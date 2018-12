Family Expo az Agórában

A Szent-Györgyi Albert Agórában péntektől vasárnapig mindenki talál magának programot, aki tervezi vagy már gyakorolja a családi életet. Több mint félszáz kiállító várja az érdeklődőket baba-mama-apuka témában. A rendezvény attól különleges, hogy nem csupán a standok között lehet sétálgatni, hanem három napon keresztül folyamatosan bemutatók, versenyek, előadások és koncertek szórakoztatják a kilátogatókat.Radnóti-Márton Beatrix főszervező elmondta, a témák szinte a családi élet valamennyi területét lefedik. Egészséges életmód, babaszoba-kiegészítők, partikellékek, őssejttárolás, bababarát utazások, kismamavitaminok – ez csupán néhány a számtalan kérdéskör közül, amelyekkel kapcsolatosan a helyszínen szakértők tudnak tanácsokat adni. A kikapcsolódni vágyóknak lesz Csiga Duó-koncert, a gyerekek találkozhatnak a Mikulással, és érdekességként a színpadon élő pocakfestést is lehet majd látni. A nyugodtabb programot kedvelők számára kétóránként meseolvasást tartanak, és hogy a férfiak se érezzék elveszve magukat, ők az apukamegőrzőben vehetnek részt egy lazító masszázson, vagy játszhatnak a játékkonzolokkal. Lesznek igazán komoly programok is: rendel majd például családterapeuta és gyermekpszichiáter is a rendezvényen, és Vizi András gyermektraumatológus is tart egy gyermekegészségügyi tanfolyamot.A programsorozat péntek délelőttől vasárnap délutánig tart, és mindhárom napon ingyenesen látogatható.