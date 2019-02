Fánkevő versennyel és felvonulással űzik a telet

Különleges, hagyományőrző programokkal várják szombaton a szegedieket a Szent István téren, ahol már reggel 9 órakor elkezdődik a Szegedi Télbúcsúztató kézműves és háztáji vásárral, melynek keretében ötven termelő portékájából válogathatunk. Lesz többek közt Csiga Duó-koncert, farsangiálarc-készítés, fánkevő verseny, népi játékok, pónilovaglás, és itt lesznek a mohácsi busók is, akikkel közösen a Dugonics tértől a víztoronyig felvonulást rendeznek.



– Minden esély megvan arra, hogy elűzzük a telet, a korábbi években sokszor sikerrel jártunk. Szeretnénk a Szent István tér varázsára felhívni a figyelmet, ezt a célt szolgálja a télbúcsúztató is, mely által újra megtelik élettel a tér – emelte ki a programmal kapcsolatos sajtótájékoztatón Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója.



A program zárásaként a Szent István térre érve 18 órakor elégetik a kiszebábot, amely a hét során szombatig a Dugonics téren várja a szegedieket, akik cetlikre felírva rátűzhetik azokat a problémáikat, amelyektől szeretnének megszabadulni. Már most tele van a báb, sokan a betegségüktől, a pénztelenségtől, a szomorúságtól és a magánytól szeretnének megválni.