Fásítanak, játszóteret építenek, felújítják a buszmegállókat - Városiasítják Kisteleket

Fotó: Török János

Nagy faluból várost építeni – ezt a célt tűzte ki maga elé évekkel ezelőtt Nagy Sándor, Kistelek polgármestere. Ennek érdekében először a városközpont rendezését kezdte meg az önkormányzat ingatlanok megvásárlásával és lebontásával, majd ezt folytatva pályázatot adtak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a négy főutca fejlesztésére. 700 millió forintot kaptak a zöld város kialakítására, amely a napokban ünnepélyes faültetéssel kezdődött el.– Ez a folytatása a korábban megkezdett munkának. Megújítjuk a járdákat, a kerékpárutakat, a mellettük haladó zöldfelületeket, a csapadékvíz-elvezető csatornák fedelet kapnak, minden házhoz bejárót alakítunk ki díszburkolattal, lesznek padok szemetesekkel és kerékpártárolókkal, illetve parkolókat is létrehozunk az Árpád, a Rákóczi, a Kossuth és a Petőfi utcán. Tehát egy egyszerű, de városias arculatot kap Kistelek. Lesz még fásítás, játszótérépítés a polgármesteri hivatal mellett, megújulnak a gimnáziumnál lévő buszmegállók, ahol gyalog- átkelőhely is lesz a biztonságos közlekedés érdekében, de az egészségügyi központ környezete is új képet kap – részletezte lapunknak Nagy Sándor.A polgármester hozzátette, a tervezettnél később kezdődött el a beruházás a közbeszerzés miatt, ráadásul az árak is emelkedtek, mintegy 30 százalékkal kerül többe a munka. Megtudtuk, a projekt kapcsán környezettudatosságot népszerűsítő és közbiztonságérzést növelő programok is lesznek.Szintén TOP-ból már megújult az óvoda és a bölcsőde, folyamatban van az ipari park korszerűsítése, a régi, már használatlan temető helyén skanzen lesz, amiben a kisteleki temetkezési szokásokat szemléltetik majd, míg az önkormányzat épülete energetikailag újul meg. Mindegyik munka még ebben az évben a végéhez ér.