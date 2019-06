Fecske-látogatóközpontot tervezett a vadasparknak, de lehet hogy hiába

A szegedi születésű Tóth Bence Péter építészmérnök álmodott egy nagyot, amelyből mesterdiplomájához készített anyagot: fecske-látogatóközpontot tervezett a Szegedi Vadaspark tavához. Azt mondja, két éve jött az ötlet, amikor a Népi Építészeti Tudományos Diákkör tagjai részéről merült fel a kérdés, hogyan lehetne a fecskéken segíteni, otthont adni nekik.



– A diplomámat a halak mesterséges megsegítéséről készítettem, úgy gondoltam, hasonló módon a fecskéknek is segíthetek, aztán a Magyar Madártani Egyesület két munkatársa, Orbán Zoltán és Halmos Gergő közölte, hogy ezt ilyen egyszerűen nem lehet. Ők végig támogatták a munkámat. Több gondolat is volt, például egy madármentő ház megalkotása és a fecskeház is, végül az utóbbit választottuk. Alapvetően a vadasparkban lévő tavat választottam, hiszen úgy látom, hogy ez nincs teljes mértékben kihasználva. Januárban kezdődött el a munka, mindenképp olyan diplomamunkát szerettem volna, ami nem marad fikció, mint az ese­­tek 98 százaléka, hanem megvalósulhat hazánkban. Ez egy organikus épület, vagyis a Makovecz-vonalat képviseli – avat be a részletekbe.



Tóth Bence Péter azt mondja, egy szilvamag alakú, kétszintes építményt tervezett meg, így körbejárható lehet a tó, ahol a partifecske lehetne látható egy karnyújtásnyira, míg a füsti- és a molnárfecske a tó másik, erdősebb részén élhetne. Téglából és agyagból, vagyis az Alföld jellegzetes anyagaiból készülne a fecskeház, amire nádtető kerülne. Az óriásereszek alatt fészkek lehetnének, míg az épületen belül oktató- és műhelytermek helyezkednének el, ahol a látogatók pontos képet kapnának a költöző madár életéről, tulajdonságairól, illetve fészket is készíthetnének számukra, amit vagy a központ ere­­sze alá, vagy otthon a ház falára tehetnének fel. A mérnök a téli időszakra is gondolt, amikor a fecskék melegebb vidékre költöznek, ekkor a téli énekesmadaraknak adnának otthont. A szegedi mérnök szerint a vadaspark vezetősége egyelőre nem harapott rá az ötletére, de bízik benne, hogy lesz olyan település, amelynek el­­nyeri a tetszését. Hozzátette, ugyan ez nem enyhítene azon a problémán, hogy 1 millió fecske hiányzik Magyarországról, de a szemléletformálásban segítene.